Ізраїль ліквідував топбойовика ХАМАС Шахвана у Газі

Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч проти 2 січня завдали удару по півдню Гази, внаслідок якого загинув керівник апарату внутрішньої безпеки терористичного угруповання ХАМАС Хусам Шахван.

ЦАХАЛ авіаударом ліквідував топбойовика ХАМАС Шахвана у Газі

За даними ЦАХАЛ, Хусам Шахван переховувався серед цивільних осіб у гуманітарній зоні на околиці Хан-Юніса.

Палестинські ЗМІ описують Шахвана як заступника начальника поліції ХАМАС. У повідомленнях, зокрема на підконтрольному бойовикам телеканалі Al-Aqsa TV, говориться, що внаслідок удару також загинули начальник поліції Махмуд Салах та ще дев'ять інших осіб, серед яких жінки і діти.

Ізраїльські військові не згадують Салаха у своїй заяві. У ній йдеться про те, що при Шахвані апарат внутрішньої безпеки ХАМАСу, завданням якого є збір розвідувальної інформації проти ізраїльських сил, що діють в Газі, проводив жорстокі допити жителів Гази, порушуючи при цьому їхні права людини та переслідуючи дисидентів.

Армія Ізраїлю заявляє, що перед ударом було вжито багато заходів для зменшення шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряні спостереження та інші способи збору розвідувальної інформації. Поширити

ЦАХАЛ ліквідував пропагандиста Хезболли

18 листопада 2023 року військові ЦАХАЛ ліквідували головного пропагандиста і спікера терористичного угруповання "Хезболла" Мохаммеда Афіфа. Останній прославляв терористичну діяльність проти Ізраїля.

Афіф був високопоставленим військовим оперативником "Хезболла". Він підтримував зв’язки з представниками вищих ешелонів влади та безпосередньо координував діяльність, спрямовану на реалізацію терористичних операцій проти Ізраїля.

Через ліванські засоби масової інформації Афіф активно поширював пропагандистські заяви, які вихваляли терористичні акти, спрямовані проти ізраїльтян.