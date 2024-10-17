ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів бойовиків ХАМАС

Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС Сінвара

У посланні до міністрів закордонних справ по всьому світу Кац підтвердив, що лідер Ях'я Сінвар був убитий, ставши першим ізраїльським чиновником, який зробив це офіційно.

Масовий убивця Ях'я Сінвар, який несе відповідальність за різанину і звірства 7 жовтня, був убитий сьогодні солдатами ЦАХАЛу. Це велике військове і моральне досягнення для Ізраїлю і перемога для всього вільного світу проти осі зла радикального ісламу на чолі з Іраном. Поширити

У заяві йдеться, що це вбивство «створює можливість» для негайного звільнення заручників і створення Гази, вільної від контролю ХАМАСу та Ірану.

Згодом Армія оборони Ізраїлю і розвідка Шин-Бет також підтвердили ліквідацію Сінвара.

ЦАХАЛ ліквідував Саїда Аталлу Алі

5 жовтня внаслідок авіаудару, який завдав Ізраїль поблизу міста Триполі, що знаходиться у Лівані, було вбито лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлу Алі. Про це у спільній заяві заявили Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська розвідувальна служба “Шин-Бет”.

У відомствах зазначили, що було ліквідовано "високопоставленого члена військового крила ХАМАС у Лівані", який, як вони наголосили, "здійснював терористичні напади на ізраїльські об'єкти та працював над вербуванням бойовиків ХАМАС у Лівані".