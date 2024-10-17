ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів бойовиків ХАМАС

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац та Армія оборони Ізраїлю 17 жовтня підтвердили смерть лідера ХАМАСу Ях'я Сінвара.
Головні тези:
- Ліквідація лідерів ХАМАСу ЦАХАЛом є важливим військовим та моральним досягненням для Ізраїлю.
- Вбивство Ях'ї Сінвара дає можливість для негайного звільнення заручників та покращення ситуації в регіоні.
- Ліквідація лідерів ХАМАСу є важливим кроком для стабілізації ситуації в районі та забезпечення безпеки Ізраїлю.
- Загибель лідерів ХАМАСу є суттєвим ударом по терористичній діяльності в регіоні та вихованню нових бойовиків.
Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС Сінвара
У посланні до міністрів закордонних справ по всьому світу Кац підтвердив, що лідер Ях'я Сінвар був убитий, ставши першим ізраїльським чиновником, який зробив це офіційно.
У заяві йдеться, що це вбивство «створює можливість» для негайного звільнення заручників і створення Гази, вільної від контролю ХАМАСу та Ірану.
Згодом Армія оборони Ізраїлю і розвідка Шин-Бет також підтвердили ліквідацію Сінвара.
ЦАХАЛ ліквідував Саїда Аталлу Алі
5 жовтня внаслідок авіаудару, який завдав Ізраїль поблизу міста Триполі, що знаходиться у Лівані, було вбито лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлу Алі. Про це у спільній заяві заявили Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська розвідувальна служба “Шин-Бет”.
У відомствах зазначили, що було ліквідовано "високопоставленого члена військового крила ХАМАС у Лівані", який, як вони наголосили, "здійснював терористичні напади на ізраїльські об'єкти та працював над вербуванням бойовиків ХАМАС у Лівані".
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