ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів бойовиків ХАМАС
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ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів бойовиків ХАМАС

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац та Армія оборони Ізраїлю 17 жовтня підтвердили смерть лідера ХАМАСу Ях'я Сінвара.

Головні тези:

  • Ліквідація лідерів ХАМАСу ЦАХАЛом є важливим військовим та моральним досягненням для Ізраїлю.
  • Вбивство Ях'ї Сінвара дає можливість для негайного звільнення заручників та покращення ситуації в регіоні.
  • Ліквідація лідерів ХАМАСу є важливим кроком для стабілізації ситуації в районі та забезпечення безпеки Ізраїлю.
  • Загибель лідерів ХАМАСу є суттєвим ударом по терористичній діяльності в регіоні та вихованню нових бойовиків.

Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС Сінвара

У посланні до міністрів закордонних справ по всьому світу Кац підтвердив, що лідер Ях'я Сінвар був убитий, ставши першим ізраїльським чиновником, який зробив це офіційно.

Масовий убивця Ях'я Сінвар, який несе відповідальність за різанину і звірства 7 жовтня, був убитий сьогодні солдатами ЦАХАЛу. Це велике військове і моральне досягнення для Ізраїлю і перемога для всього вільного світу проти осі зла радикального ісламу на чолі з Іраном.

У заяві йдеться, що це вбивство «створює можливість» для негайного звільнення заручників і створення Гази, вільної від контролю ХАМАСу та Ірану.

Згодом Армія оборони Ізраїлю і розвідка Шин-Бет також підтвердили ліквідацію Сінвара.

ЦАХАЛ ліквідував Саїда Аталлу Алі

5 жовтня внаслідок авіаудару, який завдав Ізраїль поблизу міста Триполі, що знаходиться у Лівані, було вбито лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлу Алі. Про це у спільній заяві заявили Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська розвідувальна служба “Шин-Бет”.

У відомствах зазначили, що було ліквідовано "високопоставленого члена військового крила ХАМАС у Лівані", який, як вони наголосили, "здійснював терористичні напади на ізраїльські об'єкти та працював над вербуванням бойовиків ХАМАС у Лівані".

Водночас у ХАМАС підтвердили смерть Аталли Алі, якого назвали лідером ліванського відділення свого військового крила. У заяві йдеться про те, що він загинув в таборі біженців Беддаві, де знаходиться його будинок. Дружина та дві дочки Алі також загинули під час авіаудару.

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