ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров боевиков ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ
Read in English
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац и Армия обороны Израиля 17 октября подтвердили смерть лидера ХАМАСа Яхья Синвара.

Главные тезисы

  • Ликвидация лидеров ХАМАС ЦАХАЛом является важным шагом для обеспечения безопасности Израиля и стабилизации ситуации в регионе.
  • Смерть Яхьи Синвара открывает возможность для освобождения заложников и улучшения обстановки в Газе.
  • Гибель лидеров ХАМАС ослабляет террористическую деятельность в регионе и препятствует вербовке новых боевиков.
  • Ликвидация Саида Аталла Али в Ливане также является значимым событием, учитывая его участие в террористических нападениях на израильские объекты.
  • Операции по ликвидации лидеров ХАМАС свидетельствуют о решимости Израиля бороться против экстремистов и обеспечить безопасность региона.

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара

В послании к министрам иностранных дел по всему миру Кац подтвердил, что лидер Яхья Синвар был убит, став первым израильским чиновником, сделавшим это официально.

Массовый убийца Яхья Синвар, несущий ответственность за резню и зверства 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛа. Это великое военное и нравственное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира против оси зла радикального ислама во главе с Ираном.

В заявлении говорится, что это убийство «создает возможность» для немедленного освобождения заложников и создания Газы, свободной от контроля ХАМАС и Ирана.

Впоследствии Армия обороны Израиля и разведка Шин-Бет также подтвердили ликвидацию Синвара.

ЦАХАЛ ликвидировал Саида Аталлу Али

5 октября в результате авиаудара, который нанес Израиль вблизи города Триполи, находящегося в Ливане, был убит лидер военного крыла ХАМАС Саида Аталла Али. Об этом в совместном заявлении заявили Армия обороны Израиля и израильская разведывательная служба Шин-Бет.

В ведомствах отметили, что был ликвидирован "высокопоставленный член военного крыла ХАМАС в Ливане", который, как они подчеркнули, "совершал террористические нападения на израильские объекты и работал над вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане".

В то же время в ХАМАСе подтвердили смерть Аталлы Али, которого назвали лидером ливанского отделения своего военного крыла. В заявлении говорится, что он погиб в лагере беженцев Беддави, где находится его дом. Жена и две дочери Али также погибли во время авиаудара.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ЦАХАЛЕ подтвердили уничтожение командиров спецназовцев "Хезболлы" в Ливане
Israel Defense Forces
Ливан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС в Ливане
Ливан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?