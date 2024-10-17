ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров боевиков ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац и Армия обороны Израиля 17 октября подтвердили смерть лидера ХАМАСа Яхья Синвара.
Главные тезисы
- Ликвидация лидеров ХАМАС ЦАХАЛом является важным шагом для обеспечения безопасности Израиля и стабилизации ситуации в регионе.
- Смерть Яхьи Синвара открывает возможность для освобождения заложников и улучшения обстановки в Газе.
- Гибель лидеров ХАМАС ослабляет террористическую деятельность в регионе и препятствует вербовке новых боевиков.
- Ликвидация Саида Аталла Али в Ливане также является значимым событием, учитывая его участие в террористических нападениях на израильские объекты.
- Операции по ликвидации лидеров ХАМАС свидетельствуют о решимости Израиля бороться против экстремистов и обеспечить безопасность региона.
Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара
В послании к министрам иностранных дел по всему миру Кац подтвердил, что лидер Яхья Синвар был убит, став первым израильским чиновником, сделавшим это официально.
В заявлении говорится, что это убийство «создает возможность» для немедленного освобождения заложников и создания Газы, свободной от контроля ХАМАС и Ирана.
Впоследствии Армия обороны Израиля и разведка Шин-Бет также подтвердили ликвидацию Синвара.
ЦАХАЛ ликвидировал Саида Аталлу Али
5 октября в результате авиаудара, который нанес Израиль вблизи города Триполи, находящегося в Ливане, был убит лидер военного крыла ХАМАС Саида Аталла Али. Об этом в совместном заявлении заявили Армия обороны Израиля и израильская разведывательная служба Шин-Бет.
В ведомствах отметили, что был ликвидирован "высокопоставленный член военного крыла ХАМАС в Ливане", который, как они подчеркнули, "совершал террористические нападения на израильские объекты и работал над вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане".
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