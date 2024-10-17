ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров боевиков ХАМАС

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара

В послании к министрам иностранных дел по всему миру Кац подтвердил, что лидер Яхья Синвар был убит, став первым израильским чиновником, сделавшим это официально.

Массовый убийца Яхья Синвар, несущий ответственность за резню и зверства 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛа. Это великое военное и нравственное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира против оси зла радикального ислама во главе с Ираном. Поделиться

В заявлении говорится, что это убийство «создает возможность» для немедленного освобождения заложников и создания Газы, свободной от контроля ХАМАС и Ирана.

Впоследствии Армия обороны Израиля и разведка Шин-Бет также подтвердили ликвидацию Синвара.

ЦАХАЛ ликвидировал Саида Аталлу Али

5 октября в результате авиаудара, который нанес Израиль вблизи города Триполи, находящегося в Ливане, был убит лидер военного крыла ХАМАС Саида Аталла Али. Об этом в совместном заявлении заявили Армия обороны Израиля и израильская разведывательная служба Шин-Бет.

В ведомствах отметили, что был ликвидирован "высокопоставленный член военного крыла ХАМАС в Ливане", который, как они подчеркнули, "совершал террористические нападения на израильские объекты и работал над вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане".