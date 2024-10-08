ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"
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Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного лидера "Хезболла"
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Источник:  The Times of Israel

В результате авиаудара израильской авиации по ливанской столице Бейрута был ликвидирован Сухейл Хусейн Хусейни. Он в группировке "Хезболла" отвечал за поставку оружия из Ирана.

Главные тезисы

  • ЦАХАЛ провел успешные операции по устранению влиятельных лидеров "Хезболлы".
  • Ликвидация Хусейни и Насралли имела значительные последствия для группировки.
  • Иран оказал поддержку "Хезболле" и предостерег Израиль от ответных мер.
  • Президент США Байден призвал к разумным альтернативам в конфликте с Ираном, выступая против ядерной программы Ирана.

ЦАХАЛ ликвидировал главного логиста "Хезболлы"

Как отметили израильские военные, Хусейни сыграл "решающую роль" в снабжении оружия между Ираном и "Хезболлой" и отвечал за распределение современного вооружения между подразделениями группировки, контролируя его транспортировку.

Кроме этого, согласно заявлению ЦАХАЛа, Хусейни также "отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение важнейших проектов "Хезболлы", включая координацию террористических атак против Израиля из Ливана и Сирии".

Что этому предшествовало

28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила о гибели лидера и одного из основателей "Хезболлы" Хасана Насралли в результате удара по Бейруту, совершенного 27 сентября. Группировка "Хезболла" также подтвердила гибель своего лидера.

29 сентября ЦАХАЛ объявил о ликвидации Набиля Каука, командующего подразделением превентивной безопасности и члена Центрального совета "Хезболлы".

1 октября Армия обороны Израиля начала наземную операцию под названием "Стрели севера" на юге Ливана, направленную против объектов и инфраструктуры "Хезболлы".

В тот же день Иран совершил массированный обстрел территории Израиля. В заявлении иранской миссии при ООН предупредили, что любой ответ Израиля приведет к "сокрушительным" последствиям, назвав ракетный удар "законным и рациональным ответом сионистскому режиму" за атаки на иранских граждан и нарушение суверенитета Ирана.

Когда в Израиле заявили, что готовят ответ на иранские ракетные удары, президент США Джо Байден предостерег страну от атак по иранским нефтяным объектам.

Будь я на их месте, я бы думал о других альтернативах, чем нанесение ударов по нефтяным месторождениям, — отметил Байден.

В администрации президента США также заявили, что выступают против израильского удара по ядерной программе Ирана.

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