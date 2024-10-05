ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС в Ливане

В результате авиаудара, который нанес Израиль вблизи города Триполи, находящегося в Ливане, был убит лидер военного крыла ХАМАС Саид Аталла Али. Об этом в совместном заявлении заявили Армия обороны Израиля и израильская разведывательная служба Шин-Бет.

ЦАХАЛ ликвидировал Саида Аталлу Али

В ведомствах отметили, что был ликвидирован "высокопоставленный член военного крыла ХАМАС в Ливане", который, как они подчеркнули, "совершал террористические нападения на израильские объекты и работал над вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане".

В то же время в ХАМАСе подтвердили смерть Аталлы Али, которого назвали лидером ливанского отделения своего военного крыла. В заявлении говорится, что он погиб в лагере беженцев Беддави, где находится его дом. Жена и две дочери Али также погибли во время авиаудара.

В CNN добавили, что лагерь Беддави, где живут палестинские беженцы, находится в 5 км к северо-востоку от Триполи.

Считается, что второй по величине город Ливана, Триполи, не являлся мишенью со времен конфликта между Хезболлой и Израилем в 2006 году. Израильские удары сосредоточены в основном на юге страны и на опорных пунктах Хезболлы в южном Бейруте. Поделиться

Израиль готовится к операции по возмездию Ирана

Израильские военные планируют "значительное и серьезное" возмездие Ирану за массированную ракетную атаку по стране на прошлой неделе. В частности, ЦАХАЛ планирует расширить свои операции на нескольких фронтах к годовщине вторжения в Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на беспрецедентное и незаконное нападение Ирана на израильское гражданское население и Израиль, отметил анонимно для издания военный чиновник.

Когда в Израиле заявили, что готовят ответ на иранские ракетные удары, президент США Джо Байден предостерег страну от атак по иранским нефтяным объектам.

Будь я на их месте, я бы думал о других альтернативах, чем нанесение ударов по нефтяным месторождениям.

В администрации президента США также заявили, что выступают против израильского удара по ядерной программе Ирана.