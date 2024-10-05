ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС в Ливане
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевиков ХАМАС в Ливане

Ливан
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Источник:  CNN

В результате авиаудара, который нанес Израиль вблизи города Триполи, находящегося в Ливане, был убит лидер военного крыла ХАМАС Саид Аталла Али. Об этом в совместном заявлении заявили Армия обороны Израиля и израильская разведывательная служба Шин-Бет.

Главные тезисы

  • ЦАХАЛ ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС в Ливане, Саида Аталлу Али, в результате авиаудара.
  • Израиль готовится к серьезному ответу на ракетные атаки Ирана, планируя расширить операции на разных фронтах.
  • Смерть топ-боевика подтверждена как израильскими ведомствами, так и представителями ХАМАС.

ЦАХАЛ ликвидировал Саида Аталлу Али

В ведомствах отметили, что был ликвидирован "высокопоставленный член военного крыла ХАМАС в Ливане", который, как они подчеркнули, "совершал террористические нападения на израильские объекты и работал над вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане".

В то же время в ХАМАСе подтвердили смерть Аталлы Али, которого назвали лидером ливанского отделения своего военного крыла. В заявлении говорится, что он погиб в лагере беженцев Беддави, где находится его дом. Жена и две дочери Али также погибли во время авиаудара.

В CNN добавили, что лагерь Беддави, где живут палестинские беженцы, находится в 5 км к северо-востоку от Триполи.

Считается, что второй по величине город Ливана, Триполи, не являлся мишенью со времен конфликта между Хезболлой и Израилем в 2006 году. Израильские удары сосредоточены в основном на юге страны и на опорных пунктах Хезболлы в южном Бейруте.

Израиль готовится к операции по возмездию Ирана

Израильские военные планируют "значительное и серьезное" возмездие Ирану за массированную ракетную атаку по стране на прошлой неделе. В частности, ЦАХАЛ планирует расширить свои операции на нескольких фронтах к годовщине вторжения в Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на беспрецедентное и незаконное нападение Ирана на израильское гражданское население и Израиль, отметил анонимно для издания военный чиновник.

Когда в Израиле заявили, что готовят ответ на иранские ракетные удары, президент США Джо Байден предостерег страну от атак по иранским нефтяным объектам.

Будь я на их месте, я бы думал о других альтернативах, чем нанесение ударов по нефтяным месторождениям.

В администрации президента США также заявили, что выступают против израильского удара по ядерной программе Ирана.

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