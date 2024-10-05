ЦАХАЛ ліквідував лідера бойовиків ХАМАС у Лівані
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ЦАХАЛ ліквідував лідера бойовиків ХАМАС у Лівані

Ліван
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Джерело:  CNN

Внаслідок авіаудару, який завдав Ізраїль поблизу міста Триполі, що знаходиться у Лівані, було вбито лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлу Алі. Про це у спільній заяві заявили Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська розвідувальна служба “Шин-Бет”.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ вбив лідера військового крила ХАМАС у Лівані, який здійснював терористичні напади на ізраїльські об'єкти.
  • ХАМАС підтвердив смерть топбойовика в Лівані, а також його дружини та дочок у результаті авіаудару біля Триполі.
  • Ізраїль готується до серйозної відповіді на ракетні атаки Ірану, розширюючи операції на різних фронтах.

ЦАХАЛ ліквідував Саїда Аталлу Алі

У відомствах зазначили, що було ліквідовано "високопоставленого члена військового крила ХАМАС у Лівані", який, як вони наголосили, "здійснював терористичні напади на ізраїльські об'єкти та працював над вербуванням бойовиків ХАМАС у Лівані".

Водночас у ХАМАС підтвердили смерть Аталли Алі, якого назвали лідером ліванського відділення свого військового крила. У заяві йдеться про те, що він загинув в таборі біженців Беддаві, де знаходиться його будинок. Дружина та дві дочки Алі також загинули під час авіаудару.

У CNN додали, що табір Беддаві, де живуть палестинські біженці, знаходиться за 5 км на північний схід від Триполі.

Вважається, що друге за величиною місто Лівану, Триполі, не було мішенню з часів конфлікту між Хезболлою та Ізраїлем у 2006 році. Ізраїльські удари в основному зосереджені на півдні країни та на опорних пунктах Хезболли в південному Бейруті.

Ізраїль готується до операції відплати Ірану

Ізраїльські військові планують "значну і серйозну" відплату Ірану за масовану ракетну атаку по країні на минулому тижні. Зокрема ЦАХАЛ планує розширити свої операції на кількох фронтах до річниці вторгнення в Ізраїль 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує відповідь на безпрецедентний і незаконний напад Ірану на ізраїльське цивільне населення та Ізраїль, — зазначив анонімно для видання військовий чиновник.

Коли в Ізраїлі заявили, що готують відповідь на іранські ракетні удари, президент США Джо Байден застеріг країну від атак по іранських нафтових об'єктах.

Якби я був на їхньому місці, я б думав про інші альтернативи, ніж завдання ударів по нафтових родовищах.

В адміністрації президента США також заявили, що виступають проти ізраїльського удару по ядерній програмі Ірану.

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