ЦАХАЛ ліквідував ще одного лідера "Хезболли"

Внаслідок авіаудару ізраїльської авіації по ліванській столиці Бейруту було ліквідовано Сухейла Хусейна Хусейні. Він в угрупованні "Хезболла" відповідав за постачання зброї з Ірану.

ЦАХАЛ ліквідував головного логіста "Хезболли"

Як зазначили ізраїльські військові, Хусейні відіграв "вирішальну роль" у постачанні зброї між Іраном та "Хезболлою" і відповідав за розподіл сучасного озброєння між підрозділами угрупування, контролюючи його транспортування.

Крім цього, згідно із заявою ЦАХАЛу, Хусейні також "відповідав за складання бюджету та матеріально-технічне забезпечення найважливіших проєктів "Хезболли", включно з координацією терористичних атак проти Ізраїлю із Лівану та Сирії".

Що цьому передувало

28 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно повідомила про загибель лідера і одного із засновників "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту, здійсненого 27 вересня. Угруповання "Хезболла" також підтвердило загибель свого лідера.

29 вересня ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію Набіля Каука, командувача підрозділу превентивної безпеки та члена Центральної ради "Хезболли".

1 жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію під назвою "Стріли півночі" на півдні Лівану, спрямовану проти об'єктів та інфраструктури "Хезболли".

Того ж дня Іран здійснив масований обстріл території Ізраїлю. У заяві іранської місії при ООН попередили, що будь-яка відповідь Ізраїлю призведе до "нищівних" наслідків, назвавши ракетний удар "законною і раціональною відповіддю сіоністському режиму" за атаки на іранських громадян і порушення суверенітету Ірану.

Коли в Ізраїлі заявили, що готують відповідь на іранські ракетні удари, президент США Джо Байден застеріг країну від атак по іранських нафтових об'єктах.

Якби я був на їхньому місці, я б думав про інші альтернативи, ніж завдання ударів по нафтових родовищах, — зазначив Байден. Поширити

В адміністрації президента США також заявили, що виступають проти ізраїльського удару по ядерній програмі Ірану.