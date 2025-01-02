Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС Шахвана в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС Шахвана в Газе

Газа
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Источник:  The Times of Israel

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 2 января нанесли удар по югу Газы, в результате которого погиб руководитель аппарата внутренней безопасности террористической группировки ХАМАС Хусам Шахван.

Главные тезисы

  • Ликвидация Хусама Шахвана, ключевой фигуры в террористической организации ХАМАС, помогла избавить Израиль от угрозы.
  • Израильские военные успешно используют высокоточные меры для минимизации ущерба гражданскому населению в ходе операций против боевиков.
  • Армия Израиля активно действует на различных фронтах по расчету урегулирования конфликта в регионе и обеспечения безопасности страны.

ЦАХАЛ авиаударом ликвидировал топ-боевика ХАМАС Шахвана в Газе

По данным ЦАХАЛ, Хусам Шахван скрывался среди гражданских лиц в гуманитарной зоне на окраине Хан-Юниса.

Палестинские СМИ описывают Шахвана как заместителя начальника полиции ХАМАС. В сообщениях, в том числе на подконтрольном боевикам телеканале Al-Aqsa TV, говорится, что в результате удара также погибли начальник полиции Махмуд Салах и еще девять других лиц, среди которых женщины и дети.

Израильские военные не упоминают Салаха в своем заявлении. В нем говорится, что при Шахване аппарат внутренней безопасности ХАМАСа, задачей которого является сбор разведывательной информации против действующих в Газе израильских сил, проводил жестокие допросы жителей Газы, нарушая при этом их права человека. и преследуя диссидентов.

Армия Израиля заявляет, что перед ударом были предприняты многие меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушные наблюдения и другие способы сбора разведывательной информации.

ЦАХАЛ ликвидировал пропагандиста Хезболлы

18 ноября 2023 года военные ЦАХАЛ ликвидировали главного пропагандиста и спикера террористической группировки "Хезболла" Мохаммеда Афифа. Последний прославлял террористическую деятельность против Израиля.

Афиф являлся высокопоставленным военным оперативником "Хезболла". Он поддерживал связи с представителями высших эшелонов власти и напрямую координировал деятельность, направленную на реализацию террористических операций против Израиля.

Через ливанские средства массовой информации Афиф активно распространял пропагандистские заявления, восхвалявшие террористические акты, направленные против израильтян.

Кроме того, он являлся ключевой фигурой в проведении многочисленных психологических операций, целью которых было устрашение и деморализация израильского гражданского населения.

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