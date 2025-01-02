Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС Шахвана в Газе

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 2 января нанесли удар по югу Газы, в результате которого погиб руководитель аппарата внутренней безопасности террористической группировки ХАМАС Хусам Шахван.
Главные тезисы
- Ликвидация Хусама Шахвана, ключевой фигуры в террористической организации ХАМАС, помогла избавить Израиль от угрозы.
- Израильские военные успешно используют высокоточные меры для минимизации ущерба гражданскому населению в ходе операций против боевиков.
- Армия Израиля активно действует на различных фронтах по расчету урегулирования конфликта в регионе и обеспечения безопасности страны.
ЦАХАЛ авиаударом ликвидировал топ-боевика ХАМАС Шахвана в Газе
По данным ЦАХАЛ, Хусам Шахван скрывался среди гражданских лиц в гуманитарной зоне на окраине Хан-Юниса.
Палестинские СМИ описывают Шахвана как заместителя начальника полиции ХАМАС. В сообщениях, в том числе на подконтрольном боевикам телеканале Al-Aqsa TV, говорится, что в результате удара также погибли начальник полиции Махмуд Салах и еще девять других лиц, среди которых женщины и дети.
Израильские военные не упоминают Салаха в своем заявлении. В нем говорится, что при Шахване аппарат внутренней безопасности ХАМАСа, задачей которого является сбор разведывательной информации против действующих в Газе израильских сил, проводил жестокие допросы жителей Газы, нарушая при этом их права человека. и преследуя диссидентов.
ЦАХАЛ ликвидировал пропагандиста Хезболлы
18 ноября 2023 года военные ЦАХАЛ ликвидировали главного пропагандиста и спикера террористической группировки "Хезболла" Мохаммеда Афифа. Последний прославлял террористическую деятельность против Израиля.
Афиф являлся высокопоставленным военным оперативником "Хезболла". Он поддерживал связи с представителями высших эшелонов власти и напрямую координировал деятельность, направленную на реализацию террористических операций против Израиля.
Через ливанские средства массовой информации Афиф активно распространял пропагандистские заявления, восхвалявшие террористические акты, направленные против израильтян.
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