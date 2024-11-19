Израиль может передать Украине конфискованное в ХАМАС и Хезболле российское оружие

По словам заместителя главы МИД Израиля Шаррена Хаскеля, его страна должна передать Украине конфискованное у ливанских террористов "Хезболли" и палестинских боевиков ХАМАСА оружие российского производства.
Главные тезисы
- Израиль выступает за передачу Украине конфискованного у Хезболлы и ХАМАСА российского оружия как акт сотрудничества в борьбе против общих врагов.
- Наличие российского оружия у террористических группировок Хезболла и ХАМАС угрожает стабильности региона и свидетельствует о тесных связях между Кремлем и террористами.
- Обнаруженное современное российское оружие у Хезболлы повышает их боевую мощь и представляет серьезную угрозу для безопасности региона, требуя действий по ограничению угрозы.
- Во время наземной операции израильские военные обнаружили запасы российского оружия у террористических группировок, что свидетельствует о долгосрочной поддержке России.
- Запрос Израиля на передачу конфискованного оружия Украине был поддержан украинским дипломатом, высказавшим общность борьбы с врагами и поддержкой сил террора со стороны России.
Решится ли Израиль передать Украине конфискованное в ХАМАС и Хезболле российское оружие
Отмечается, что предложение Хаскеля уже было поддержано послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.
Украинский дипломат подчеркнул, что обе страны имеют общих врагов.
Корнийчук отметил, что наличие российского оружия у террористов Хезболлы и ХАМАСУ свидетельствует о том, что Кремль оказывает поддержку этим террористическим группировкам, а также их главному спонсору — Ирану.
Что известно о конфискации Израилем российского оружия у ХАМАС и Хезболлы
Как отмечают журналисты Wall Street Journal, во время наземной операции на юге Ливана израильские военные обнаружили множество запасов российского оружия, что подтверждает давние подозрения, что Россия активно помогала Хезболли, осуществляя поставки оружия.
По информации сирийских и арабских чиновников, часть вооружений, среди которых противотанковые ракеты, были изготовлены в 2020 году и отправлены в Ливан из российских складов в Сирии.
Оружие, которое израильские войска находят сейчас, является более новым и совершенным. По оценке военных аналитиков, она значительно укрепила способность "Хезболлы" сопротивляться.
Противотанковые ракеты стали одним из самых эффективных видов оружия в арсенале "Хезболлы".
Офис премьера Израиля отказались от комментариев, а Россия и Сирия проигнорировали запрос.
Журналисты издания отмечают, что Хезболла имеет доступ к запасам российского оружия на территории Сирии и это использовалось каждый раз, когда ливанским террористам необходимо было получить больше ракет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-