Израиль может передать Украине конфискованное в ХАМАС и Хезболле российское оружие

По словам заместителя главы МИД Израиля Шаррена Хаскеля, его страна должна передать Украине конфискованное у ливанских террористов "Хезболли" и палестинских боевиков ХАМАСА оружие российского производства.

Решится ли Израиль передать Украине конфискованное в ХАМАС и Хезболле российское оружие

Отмечается, что предложение Хаскеля уже было поддержано послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Украинский дипломат подчеркнул, что обе страны имеют общих врагов.

Террористы Хезболлы

Корнийчук отметил, что наличие российского оружия у террористов Хезболлы и ХАМАСУ свидетельствует о том, что Кремль оказывает поддержку этим террористическим группировкам, а также их главному спонсору — Ирану.

Что еще предстоит, чтобы Государство Израиль очнулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль борются с одними и теми же врагами, — подчеркнул Корнийчук. Поделиться

Что известно о конфискации Израилем российского оружия у ХАМАС и Хезболлы

Как отмечают журналисты Wall Street Journal, во время наземной операции на юге Ливана израильские военные обнаружили множество запасов российского оружия, что подтверждает давние подозрения, что Россия активно помогала Хезболли, осуществляя поставки оружия.

По информации сирийских и арабских чиновников, часть вооружений, среди которых противотанковые ракеты, были изготовлены в 2020 году и отправлены в Ливан из российских складов в Сирии.

Оружие, которое израильские войска находят сейчас, является более новым и совершенным. По оценке военных аналитиков, она значительно укрепила способность "Хезболлы" сопротивляться.

Противотанковые ракеты стали одним из самых эффективных видов оружия в арсенале "Хезболлы".

Офис премьера Израиля отказались от комментариев, а Россия и Сирия проигнорировали запрос.

Журналисты издания отмечают, что Хезболла имеет доступ к запасам российского оружия на территории Сирии и это использовалось каждый раз, когда ливанским террористам необходимо было получить больше ракет.