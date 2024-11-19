За словами заступника глави МЗС Ізраїлю Шаррена Хаскеля, його країна має передати Україні конфісковану у ліванських терористів “Хезболли” та палестинських бойовиків ХАМАСУ зброю російського виробництва.
Головні тези:
- Ізраїль закликає передати Україні конфісковану в Хезболли та ХАМАСу російську зброю, підтверджуючи активну допомогу Росії терористичним групуванням.
- Україна та Ізраїль мають спільних ворогів і співпрацюють у боротьбі проти тероризму.
- Російська зброя, яку знайшли у Хезболли та ХАМАСу, значно підвищує їхню бойову потужність, що становить загрозу для стабільності регіону.
- Виявлення російської зброї у ліванських терористів свідчить про тісні зв'язки між Кремлем, Іраном та терористичними угрупованнями.
- Ізраїль та Україна виступають за передачу цієї зброї для захисту власних інтересів і зміцнення безпеки у регіоні.
Чи наважиться Ізраїль передати Україні конфісковану в ХАМАС та Хезболли російську зброю
Зазначається, що пропозиція Хаскеля вже була підтримана послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.
Український дипломат підкреслив, що обидві країни мають спільних ворогів.
Корнійчук зазначив, що наявність російської зброї в терористів Хезболли та ХАМАСУ свідчить про те, що Кремль надає підтримку цим терористичним угрупованням, а також їхньому головному спонсору — Ірану.
Що відомо про конфіскацію Ізраїлем російської зброї у ХАМАС та Хезболли
Як зазначають журналісти Wall Street Journal, під час наземної операції на півдні Лівану ізраїльські військові виявили велику кількість запасів російської зброї, що підтверджує давні підозри, що Росія активно допомагала Хезболлі, здійснюючи поставки зброї.
За інформацією сирійських та арабських посадовців, частина озброєнь, серед яких протитанкові ракети, були виготовлені у 2020 році і відправлені до Лівану з російських складів у Сирії.
Зброя, яку ізраїльські війська знаходять зараз, є новішою і досконалішою. За оцінкою військових аналітиків, вона значно зміцнила здатність "Хезболли" чинити опір.
Протитанкові ракети стали одним із найефективніших видів зброї в арсеналі "Хезболли".
Офіс прем'єра Ізраїлю відмовилися від коментарів, а Росія та Сирія проігнорували запит.
Журналісти видання зазначають, що Хезболла має доступ до запасів російської зброї на території Сирії і це використовувалось кожного разу, коил ліванським терористам необхідно було отримати більше ракет.
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