"Хезболла" атакувала будинок лідера Ізраїлю
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"Хезболла" атакувала будинок лідера Ізраїлю

Біньяміна Нетаньягу
Джерело:  The Times of Israel

Терористи з "Хезболли" використали ударний дрон для здійснення атаки на приватну резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії. 

Головні тези:

  • Ніхто не постраждав у результаті атаки, оскільки Нетаньягу та його дружина не були вдома.
  • Джо Байден вірить, що є шанс уникнути тотальної війни на Близькому Сході.
  • Президент США запевнив, що Штати буде захищати Ізраїль та надсилати допомогу.

Будинок лідера Ізраїлю став новою ціллю терористів

Інформацію про атаку офіційно підтвердила канцелярія Нетаньяху. Що важливо розуміти, раніше про це написало видання Walla з посиланням на очевидців.

Окрім того, наголошується, що сусіди Нетаньягу чули потужний вибух.

Як вдалося дізнатися журналістам, прем'єра і його дружини Сари у момент атаки вдома не було, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Видання Euronews з посиланням на заяву уряду, заявляє, що це був дрон ліванського угрупування "Хезболла".

Нагадаємо, що раніше ЦАХАЛ зміг успішно знищити нового ватажка "Хезболли". Згідно з останніми даними, Хашим Сафі ад-Дін був ліквідований внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Сафі ад-Дін очолив "Хезболлу" кілька днів тому, після ліквідації Хасана Насралли, який керував цим угрупованням більше 30 років.

Чи можлива велика війна на Близькому сході

Своєю думкою раніше поділився американський лідер Джо Байдена.

Президент США вислови припущення, найгіршого сценарію можна уникнути, однак це не буде простим завданням.

Наскільки ви впевнені, що не буде дощу? Послухайте, я не вірю, що буде тотальна війна. Я думаю, що ми можемо її уникнути… Але ще багато чого треба зробити, багато чого треба зробити.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Журналісти поцікавилися в американського лідера, чи готовий він відправити війська США на допомогу Ізраїлю.

Ми вже допомогли Ізраїлю, ми збираємося захищати Ізраїль, — відповів він.

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