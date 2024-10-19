"Хезболла" атаковала дом лидера Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

"Хезболла" атаковала дом лидера Израиля

Биньямин Нетаньяху
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Террористы из "Хезболлы" использовали ударный дрон для атаки на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии.

Главные тезисы

  • Никто не пострадал в результате атаки, поскольку Нетаньяху и его жена не были дома.
  • Джо Байден верит, что есть шанс избежать тотальной войны на Ближнем Востоке.
  • Президент США заверил, что Штаты будут защищать Израиль и направлять помощь.

Дом лидера Израиля стал новой целью террористов

Информацию об атаке официально подтвердила канцелярия Нетаньяху. Что важно понимать, ранее об этом написало издание Walla со ссылкой на очевидцев.

Кроме того, сообщалось, что соседи Нетаньяху слышали мощный взрыв.

Как удалось узнать журналистам, премьера и его супруги Сары в момент атаки дома не было, в результате атаки никто не пострадал.

Издание Euronews со ссылкой на заявление правительства, заявляет, что это был дрон ливанской группировки "Хезболла".

Напомним, что ранее ЦАХАЛ смог успешно уничтожить нового главаря "Хезболла". Согласно последним данным, Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован в результате израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Сафи ад-Дин возглавил "Хезболлу" несколько дней назад, после ликвидации Хасана Насраллы, руководившего этой группировкой более 30 лет.

Возможна ли большая война на Ближнем Востоке

Своим мнением ранее поделился американский лидер Джо Байден.

Президент США выразил предположения, что худшего сценария можно избежать, однако это не будет простой задачей.

Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать… Но еще многое нужно сделать, многое нужно сделать.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Журналисты поинтересовались у американского лидера, готов ли он отправить войска США на помощь Израилю.

Мы уже помогли Израилю, мы собираемся защищать Израиль, — ответил он.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Большая ошибка. Израиль анонсировал месть Ирану
Биньямин Нетаньяху
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп предложил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Ирана встретился с Путиным в Туркменистане после осуждения агрессии РФ против Украины
О чем говорили Путин и Пезешкиан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?