"Хезболла" атаковала дом лидера Израиля

Террористы из "Хезболлы" использовали ударный дрон для атаки на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии.

Дом лидера Израиля стал новой целью террористов

Информацию об атаке официально подтвердила канцелярия Нетаньяху. Что важно понимать, ранее об этом написало издание Walla со ссылкой на очевидцев.

Кроме того, сообщалось, что соседи Нетаньяху слышали мощный взрыв.

Как удалось узнать журналистам, премьера и его супруги Сары в момент атаки дома не было, в результате атаки никто не пострадал.

Издание Euronews со ссылкой на заявление правительства, заявляет, что это был дрон ливанской группировки "Хезболла".

Напомним, что ранее ЦАХАЛ смог успешно уничтожить нового главаря "Хезболла". Согласно последним данным, Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован в результате израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Сафи ад-Дин возглавил "Хезболлу" несколько дней назад, после ликвидации Хасана Насраллы, руководившего этой группировкой более 30 лет. Поделиться

Возможна ли большая война на Ближнем Востоке

Своим мнением ранее поделился американский лидер Джо Байден.

Президент США выразил предположения, что худшего сценария можно избежать, однако это не будет простой задачей.

Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать… Но еще многое нужно сделать, многое нужно сделать. Джо Байден Президент США

Журналисты поинтересовались у американского лидера, готов ли он отправить войска США на помощь Израилю.