Керував запуском ракет по Ізраїлю. ЦАХАЛ ліквідував командира бойовиків «Хезболли»
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Керував запуском ракет по Ізраїлю. ЦАХАЛ ліквідував командира бойовиків «Хезболли»

ЦАХАЛ
Джерело:  The Jerusalem Post

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 2 листопада ввечері оголосила про ліквідацію командира ракетного підрозділу терористичного угруповання «Хезболла» Джафара Хадера Фаура на півдні Лівану.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ успішно ліквідував командира ракетників «Хезболли», що відповідав за обстріл північного Ізраїлю.
  • Ліквідація командира ракетного підрозділу “Хезболли” створює можливість для покращення ситуації в регіоні.
  • Атаки ізраїльських сил на угруповання бойовиків є важливим кроком у боротьбі проти тероризму та забезпеченні безпеки в регіоні.

ЦАХАЛ ліквідував командира ракетників “Хезболли”

За словами військових, винищувач Повітряних сил Ізраїлю у співпраці з Північним командуванням ліквідував Фаура в районі Джоуайя, що на півдні Лівану.

Також був убитий командир підрозділу безпілотників угруповання.

Зазначається, що Фаур відповідав за обстріл ракетами та безпілотниками півночі Ізраїлю зі східного Лівану.

Джафар Хадер Фаур

Саме його підрозділ першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року. Він віддавав наказ розпочати конфлікт уздовж північного кордону Ізраїлю.

Фаур також відповідальний за ракетний обстріл Метулли, що стався 31 жовтня, і в результаті якого загинули п'ять мирних жителів.

Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС Сінвара

У посланні до міністрів закордонних справ по всьому світу Кац підтвердив, що лідер Ях'я Сінвар був убитий, ставши першим ізраїльським чиновником, який зробив це офіційно.

Масовий убивця Ях'я Сінвар, який несе відповідальність за різанину і звірства 7 жовтня, був убитий сьогодні солдатами ЦАХАЛу. Це велике військове і моральне досягнення для Ізраїлю і перемога для всього вільного світу проти осі зла радикального ісламу на чолі з Іраном.

У заяві йдеться, що це вбивство «створює можливість» для негайного звільнення заручників і створення Гази, вільної від контролю ХАМАСу та Ірану.

Згодом Армія оборони Ізраїлю і розвідка Шин-Бет також підтвердили ліквідацію Сінвара.

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