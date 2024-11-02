Руководил запуском ракет по Израилю. ЦАХАЛ ликвидировал командира боевиков "Хезболлы"

ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетчиков "Хезболлы"

По словам военных, истребитель Воздушных сил Израиля в сотрудничестве с Северным командованием ликвидировал Фаура в районе Джоуайя на юге Ливана.

Также был убит командир подразделения беспилотников группировки.

Отмечается, что Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля из восточного Ливана.

Джафар Хадер Фаур

Именно его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года. Он отдавал приказ вступить в конфликт вдоль северной границы Израиля. Поделиться

Фаур также ответственен за произошедший 31 октября ракетный обстрел Метуллы и в результате которого погибли пять мирных жителей.

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара

В послании к министрам иностранных дел по всему миру Кац подтвердил, что лидер Яхья Синвар был убит, став первым израильским чиновником, сделавшим это официально.

Массовый убийца Яхья Синвар, несущий ответственность за резню и зверства 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛа. Это великое военное и нравственное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира против оси зла радикального ислама во главе с Ираном.

В заявлении говорится, что это убийство «создает возможность» для немедленного освобождения заложников и создания Газы, свободной от контроля ХАМАС и Ирана.