Руководил запуском ракет по Израилю. ЦАХАЛ ликвидировал командира боевиков "Хезболлы"
Категория
Мир
Дата публикации

Руководил запуском ракет по Израилю. ЦАХАЛ ликвидировал командира боевиков "Хезболлы"

ЦАХАЛ
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Источник:  The Jerusalem Post

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 ноября вечером объявила о ликвидации командира ракетного подразделения террористической группировки "Хезболла" Джафара Хадера Фаура на юге Ливана.

Главные тезисы

  • ЦАХАЛ успешно уничтожил командира ракетного подразделения «Хезболлы», ответственного за обстрелы Израиля.
  • Атаки на боевиков «Хезболлы» считаются важным шагом в борьбе с терроризмом для обеспечения безопасности в регионе.
  • Ликвидация командиров создает возможность для освобождения израильских заложников.

ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетчиков "Хезболлы"

По словам военных, истребитель Воздушных сил Израиля в сотрудничестве с Северным командованием ликвидировал Фаура в районе Джоуайя на юге Ливана.

Также был убит командир подразделения беспилотников группировки.

Отмечается, что Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля из восточного Ливана.

Джафар Хадер Фаур

Именно его подразделение первым обстреляло Израиль 8 октября 2023 года. Он отдавал приказ вступить в конфликт вдоль северной границы Израиля.

Фаур также ответственен за произошедший 31 октября ракетный обстрел Метуллы и в результате которого погибли пять мирных жителей.

Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара

В послании к министрам иностранных дел по всему миру Кац подтвердил, что лидер Яхья Синвар был убит, став первым израильским чиновником, сделавшим это официально.

Массовый убийца Яхья Синвар, несущий ответственность за резню и зверства 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛа. Это великое военное и нравственное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира против оси зла радикального ислама во главе с Ираном.

В заявлении говорится, что это убийство «создает возможность» для немедленного освобождения заложников и создания Газы, свободной от контроля ХАМАС и Ирана.

Впоследствии Армия обороны Израиля и разведка Шин-Бет также подтвердили ликвидацию Синвара.

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