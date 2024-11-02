Руководил запуском ракет по Израилю. ЦАХАЛ ликвидировал командира боевиков "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 ноября вечером объявила о ликвидации командира ракетного подразделения террористической группировки "Хезболла" Джафара Хадера Фаура на юге Ливана.
Главные тезисы
- ЦАХАЛ успешно уничтожил командира ракетного подразделения «Хезболлы», ответственного за обстрелы Израиля.
- Атаки на боевиков «Хезболлы» считаются важным шагом в борьбе с терроризмом для обеспечения безопасности в регионе.
- Ликвидация командиров создает возможность для освобождения израильских заложников.
ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетчиков "Хезболлы"
По словам военных, истребитель Воздушных сил Израиля в сотрудничестве с Северным командованием ликвидировал Фаура в районе Джоуайя на юге Ливана.
Также был убит командир подразделения беспилотников группировки.
Отмечается, что Фаур отвечал за обстрелы ракетами и беспилотниками севера Израиля из восточного Ливана.
Фаур также ответственен за произошедший 31 октября ракетный обстрел Метуллы и в результате которого погибли пять мирных жителей.
Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара
В послании к министрам иностранных дел по всему миру Кац подтвердил, что лидер Яхья Синвар был убит, став первым израильским чиновником, сделавшим это официально.
Массовый убийца Яхья Синвар, несущий ответственность за резню и зверства 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛа. Это великое военное и нравственное достижение для Израиля и победа для всего свободного мира против оси зла радикального ислама во главе с Ираном.
В заявлении говорится, что это убийство «создает возможность» для немедленного освобождения заложников и создания Газы, свободной от контроля ХАМАС и Ирана.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-