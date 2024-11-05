В Ізраїлі почалися протести після неочікуваного рішення прем'єра Нетаньягу

Лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердив, що вирішив звільнити главу Міноборони Йоава Галланта. Після цього люди в країні почали виходити на протести.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Нетаньягу звинуватив Галланта у непрямій допомозі ворогам країни.
- Учасники протестів в Тель-Авіві виступають проти рішення Нетаньягу, блокуючи рух на трасах і підпалюючи автомобілі.
- Серед організаторів протесту – антиурядові групи та сім'ї заручників, які критикують дії прем'єра.
Як Нетаньягу коментує своє рішення
Як вдалося дізнатися журналістам, очільник країни уже подякував Галланту за службу і повідомив, що його перебування на посаді закінчиться через 2 дні після того, як було оголошене це рішення.
Окрім того, він додав, що вони з міністром оборони "розійшлися в поглядах щодо управління війною".
За словами Нетаньягу, Галлант виступав з заявами та вдавався до рішень, які суперечать рішенням кабінету міністрів.
Ба більше, лідер країни звинуватив останнього у непрямій допомозі ворогам Ізраїлю.
Чому в Ізраїлі спалахнули протести
Люди вийшли на вулиці, щоб оголосити про своє невдоволення одразу після заяви про звільнення Галланта.
Згідно з даними журналістів, учасники протесту у Тель-Авіві уже блокують рух на трасах і підпалюють автомобілі на шосе Аялон.
За словами самого лідера країни, більшість членів уряду згодні з його рішенням щодо звільнення міністра оборони.
Окрім того, уже відомо, що Галланта замінить чинний очільник МЗС Ізраель Кац.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-