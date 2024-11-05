В Ізраїлі почалися протести після неочікуваного рішення прем'єра Нетаньягу
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В Ізраїлі почалися протести після неочікуваного рішення прем'єра Нетаньягу

Біньямін Нетаньягу
Джерело:  The Times of Israel

Лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердив, що вирішив звільнити главу Міноборони Йоава Галланта. Після цього люди в країні почали виходити на протести.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Нетаньягу звинуватив Галланта у непрямій допомозі ворогам країни.
  • Учасники протестів в Тель-Авіві виступають проти рішення Нетаньягу, блокуючи рух на трасах і підпалюючи автомобілі.
  • Серед організаторів протесту – антиурядові групи та сім'ї заручників, які критикують дії прем'єра. 

Як Нетаньягу коментує своє рішення

Як вдалося дізнатися журналістам, очільник країни уже подякував Галланту за службу і повідомив, що його перебування на посаді закінчиться через 2 дні після того, як було оголошене це рішення.

На жаль, хоча в перші місяці війни між мною і міністром оборони існувала довіра і була дуже плідна робота, в останні місяці ця довіра дала тріщину, — зізнався Біньямін Нетаньягу.

Окрім того, він додав, що вони з міністром оборони "розійшлися в поглядах щодо управління війною".

За словами Нетаньягу, Галлант виступав з заявами та вдавався до рішень, які суперечать рішенням кабінету міністрів.

Ба більше, лідер країни звинуватив останнього у непрямій допомозі ворогам Ізраїлю.

Я робив багато спроб подолати ці розбіжності, але вони ставали дедалі ширшими. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і, що ще гірше, вони стали відомі ворогам — наші вороги насолоджувалися цим і отримували від цього велику користь, — заявив прем’єр-міністр.

Чому в Ізраїлі спалахнули протести

Люди вийшли на вулиці, щоб оголосити про своє невдоволення одразу після заяви про звільнення Галланта.

Згідно з даними журналістів, учасники протесту у Тель-Авіві уже блокують рух на трасах і підпалюють автомобілі на шосе Аялон.

Серед тих, хто закликає до протестів, — антиурядові групи і сім'ї заручників, які звинувачують Нетаньяху в тому, що він грає в політику і наражає на небезпеку їхніх близьких.

За словами самого лідера країни, більшість членів уряду згодні з його рішенням щодо звільнення міністра оборони.

Окрім того, уже відомо, що Галланта замінить чинний очільник МЗС Ізраель Кац.

Міністр без портфеля (який не керує міністерством — ред.) Гедеон Саар замінить Каца на посаді міністра закордонних справ.

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