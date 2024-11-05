В Израиле начались протесты после неожиданного решения премьера Нетаньяху
Категория
Мир
Дата публикации

В Израиле начались протесты после неожиданного решения премьера Нетаньяху

Как Нетаньяху комментирует свое решение
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Источник:  The Times of Israel

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что решил уволить главу Минобороны Йоава Галланта. После этого люди в стране начали выходить на протесты.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Нетаньяху обвинил Галланта в непрямой помощи врагам страны.
  • Участники протестов в Тель-Авиве выступают против решения Нетаньяху, блокируя движение на трассах и поджигая автомобили.
  • Среди организаторов протеста – антиправительственные группы и семьи заложников, критикующие действия премьера.

Как Нетаньяху комментирует свое решение

Как удалось узнать журналистам, глава страны уже поблагодарил Галланта за службу и сообщил, что его пребывание в должности закончится через 2 дня после того, как было объявлено это решение.

К сожалению, хотя в первые месяцы войны между мной и министром обороны существовало доверие и была очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие дало трещину, — признался Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, он добавил, что они с министром обороны "разошлись во взглядах по управлению войной".

По словам Нетаньяху, Галлант выступал с заявлениями и прибегал к решениям, противоречащим решениям кабинета министров.

Более того, лидер страны обвинил последнего в непрямой помощи врагам Израиля.

Я делал много попыток преодолеть эти разногласия, но они становились все шире. Они также стали известны общественности неприемлемым способом, и, что еще хуже, они стали известны врагам — наши враги наслаждались этим и получали от этого большую пользу, — заявил премьер-министр.

Почему в Израиле вспыхнули протесты

Люди вышли на улицы, чтобы объявить о своем недовольстве сразу после заявления об увольнении Галланта.

Согласно данным журналистов, протестующие в Тель-Авиве уже блокируют движение на трассах и поджигают автомобили на шоссе Аялон.

Среди призывающих к протестам — антиправительственные группы и семьи заложников, обвиняющих Нетаньяху в том, что он играет в политику и подвергает опасности их близких.

По словам самого лидера страны, большинство членов правительства согласны с его решением об увольнении министра обороны.

Кроме того, уже известно, что Галланта заменит действующий глава МИД Израэль Кац.

Министр без портфеля (не управляющий министерством — ред.) Гедеон Саар заменит Каца на должности министра иностранных дел.

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