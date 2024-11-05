В Израиле начались протесты после неожиданного решения премьера Нетаньяху

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что решил уволить главу Минобороны Йоава Галланта. После этого люди в стране начали выходить на протесты.
Главные тезисы
- Премьер-министр Нетаньяху обвинил Галланта в непрямой помощи врагам страны.
- Участники протестов в Тель-Авиве выступают против решения Нетаньяху, блокируя движение на трассах и поджигая автомобили.
- Среди организаторов протеста – антиправительственные группы и семьи заложников, критикующие действия премьера.
Как Нетаньяху комментирует свое решение
Как удалось узнать журналистам, глава страны уже поблагодарил Галланта за службу и сообщил, что его пребывание в должности закончится через 2 дня после того, как было объявлено это решение.
Кроме того, он добавил, что они с министром обороны "разошлись во взглядах по управлению войной".
По словам Нетаньяху, Галлант выступал с заявлениями и прибегал к решениям, противоречащим решениям кабинета министров.
Более того, лидер страны обвинил последнего в непрямой помощи врагам Израиля.
Почему в Израиле вспыхнули протесты
Люди вышли на улицы, чтобы объявить о своем недовольстве сразу после заявления об увольнении Галланта.
Согласно данным журналистов, протестующие в Тель-Авиве уже блокируют движение на трассах и поджигают автомобили на шоссе Аялон.
По словам самого лидера страны, большинство членов правительства согласны с его решением об увольнении министра обороны.
Кроме того, уже известно, что Галланта заменит действующий глава МИД Израэль Кац.
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