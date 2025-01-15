Израиль достиг соглашения с боевиками ХАМАС насчет прекращения огня

Израиль 15 января достиг соглашения по Газе, которое открывает путь к прекращению огня в этом регионе. В рамках договора террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников.

Израиль и боевики ХАМАС достигли соглашения: что известно

Сообщается, что информацию о соглашении по прекращению огня в Газе и освобождении заложников подтвердил официальный израильский чиновник.

Представители ХАМАС выступили с обращением к жителям Газы и призвали дождаться официального начала прекращения огня, прежде чем пытаться вернуться в заброшенные дома.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил достижение соглашения по израильским заложникам.

Они будут уволены в ближайшее время, — написал он в Truth Social. Поделиться

В скором времени с официальным заявлением выйдут США, Катар и Египет, которые вели переговоры как посредники между Израилем и ХАМАСом.

При этом сообщается, что израильский Кабинет безопасности соберется завтра в 11.00, чтобы одобрить соглашение о заложниках.

Суть соглашения по Газе

Согласно публикациям в израильских медиа, на первом этапе, который продлится 42 дня, террористы ХАМАС должны освободить часть израильских заложников. Речь идет о 33 людях: детях, женщинах, стариках и больных.

По данным The Times of Israel, в настоящее время ХАМАС может содержать 94 заложника, но по меньшей мере 34 из них уже мертвы. Это не первый подобный обмен. В ноябре 2023 года удалось договориться о временном перемирии, и тогда ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на 150 осужденных террористов, топливо и другие запасы. Еще четырех спасли во время операции Армии обороны Израиля в июне 2024 года. Поделиться

Если освобождение заложников состоится, то на 16-й день после начала действия соглашения Израиль начнет переговоры по второй фазе — освобождение других пленных мужчин призывного возраста.

В обмен на это Израиль постепенно выведет войска из большей части Газы, но сохранит контроль за буферной зоной, чтобы защитить свои границы. Израиль также освободит ряд находящихся в израильских тюрьмах боевиков.

Как заявил представитель ХАМАС в комментарии ВВС, Израиль должен освободить тысячу заключенных, в том числе около 190 отбывающих длительные сроки — более 15 лет. Как пишет Associated Press, среди израильских 33 заложников пятеро женщин-военных, и в обмен на каждую освободят по 50 боевиков.

Третья фаза предполагает возврат тел заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Газы. Поделиться

С учетом того, что между Израилем и ХАМАС нет доверия, соглашение разбито на большую часть этапов. Каждый последующий шаг жестко привязан к выполнению предыдущего.

В частности, в первый день террористы освободят трех заложников, а Израиль начнет вывод войск из населенных районов Газы. Через неделю будут уволены еще четверо и будет разрешен возвращение перемещенных лиц в свои дома.

ЦАХАЛ

Операция "Железные мечи" в Газе

Израильское наступление в Газе стало ответом на атаку террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Согласно официальным данным израильской стороны, боевики убили 1200 человек и еще 250 взяли в заложники.

За более чем год операции "Железные мечи" большая часть анклава была опустошена, а население — перемещено. В последние месяцы особенно интенсивными были бои вдоль северной границы Газы. Израиль пытался помешать ХАМАСу перегруппироваться. Поделиться

Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что на Ближнем Востоке "начнется ад", если ХАМАС не освободит заложников. Его спецпредставитель Стив Виткофф настаивал на прекращении огня в Газе еще до инаугурации Трампа 20 января.