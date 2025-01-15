Израиль достиг соглашения с боевиками ХАМАС насчет прекращения огня

Израиль 15 января достиг соглашения по Газе, которое открывает путь к прекращению огня в этом регионе. В рамках договора террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников.
Главные тезисы
- Подписанное соглашение между Израилем и ХАМАСом предусматривает поэтапное освобождение израильских заложников, начиная с женщин, детей и больных.
- Соглашение свидетельствует о стремлении обеих сторон к достижению временного перемирия и предполагает поэтапные действия в рамках освобождения заложников и контролируемого прекращения огня.
- На первом этапе высвобождения предполагается освобождение 33 израильских заложников, а в дальнейшем планируется освобождение других пленных и возвращение тел заложников.
Израиль и боевики ХАМАС достигли соглашения: что известно
Сообщается, что информацию о соглашении по прекращению огня в Газе и освобождении заложников подтвердил официальный израильский чиновник.
Представители ХАМАС выступили с обращением к жителям Газы и призвали дождаться официального начала прекращения огня, прежде чем пытаться вернуться в заброшенные дома.
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил достижение соглашения по израильским заложникам.
В скором времени с официальным заявлением выйдут США, Катар и Египет, которые вели переговоры как посредники между Израилем и ХАМАСом.
При этом сообщается, что израильский Кабинет безопасности соберется завтра в 11.00, чтобы одобрить соглашение о заложниках.
Суть соглашения по Газе
Согласно публикациям в израильских медиа, на первом этапе, который продлится 42 дня, террористы ХАМАС должны освободить часть израильских заложников. Речь идет о 33 людях: детях, женщинах, стариках и больных.
Если освобождение заложников состоится, то на 16-й день после начала действия соглашения Израиль начнет переговоры по второй фазе — освобождение других пленных мужчин призывного возраста.
В обмен на это Израиль постепенно выведет войска из большей части Газы, но сохранит контроль за буферной зоной, чтобы защитить свои границы. Израиль также освободит ряд находящихся в израильских тюрьмах боевиков.
Как заявил представитель ХАМАС в комментарии ВВС, Израиль должен освободить тысячу заключенных, в том числе около 190 отбывающих длительные сроки — более 15 лет. Как пишет Associated Press, среди израильских 33 заложников пятеро женщин-военных, и в обмен на каждую освободят по 50 боевиков.
С учетом того, что между Израилем и ХАМАС нет доверия, соглашение разбито на большую часть этапов. Каждый последующий шаг жестко привязан к выполнению предыдущего.
В частности, в первый день террористы освободят трех заложников, а Израиль начнет вывод войск из населенных районов Газы. Через неделю будут уволены еще четверо и будет разрешен возвращение перемещенных лиц в свои дома.
Операция "Железные мечи" в Газе
Израильское наступление в Газе стало ответом на атаку террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Согласно официальным данным израильской стороны, боевики убили 1200 человек и еще 250 взяли в заложники.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что на Ближнем Востоке "начнется ад", если ХАМАС не освободит заложников. Его спецпредставитель Стив Виткофф настаивал на прекращении огня в Газе еще до инаугурации Трампа 20 января.
Переговоры несколько месяцев находились в тупике и возобновились с началом 2025 года. ХАМАС всегда настаивал на том, что соглашение должно привести к прекращению войны и выводу израильских войск из Газы. Израиль говорил, что не прекратит войну, пока движение ХАМАС не будет расформировано.
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