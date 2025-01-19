Ізраїль оголосив про початок припинення вогню в Газі

Ізраїль оголосив про початок перемирʼя у Секторі Газа. Припинення вогню стало можливим після того, як ХАМАС надав список перших заручників, яких планується звільнити 19 січня.

Ізраїль повідомив про час новий час припинення вогню

Як зазначається, після отримання списку заручників, яких мають звільнити 19 січня, Ізраїль оголосив, що перемир'я набуде чинності об 11:15.

Спочатку планувалося, що перший етап перемир'я розпочнеться сьогодні о 8:30. Однак його було відкладено через затримку з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити 19 січня.

Ізраїльський чиновник повідомив громадському мовнику Kan, що ХАМАС передав імена трьох жінок посередникам. За даними ЗМІ, ХАМАС звільнить заручників:

Ромі Гонен;

Емілі Дамарі;

Дорона Штайнбрехера.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що продовжувала завдавати удари по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа протягом останніх двох годин.

Ізраїль і ХАМАС підписали мирну угоду

Як вдалося дізнатися журналістам, документ було підписано 16 січня в Досі, Єгипет.

У процесі підписання брали участь представники Ізраїлю, Катару, США та ХАМАСу — що важливо розуміти, це відбулося після кількох днів інтенсивних переговорів.

У документі йдеться про те, що на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені.

Після цього Тель-Авів звільнить понад 700 палестинських в’язнів, зокрема понад 270 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян, а також тисячу палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

Окрім того, наголошується, що у Газу відправлять 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.