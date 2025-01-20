Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з ХАМАС.

Ізраїльська влада звільнила 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди з угрупованням ХАМАС, яке передало перед цим ізраїльській стороні трьох заручниць.

Ізраїль звільнив майже сотню палестинців у межах угоди з ХАМАС

За даними палестинських джерел, частину звільнених осіб доставили до Рамалли, а також до їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Напередодні звільнення ізраїльських заручниць, ізраїльська пенітенціарна служба перевела першу групу палестинських в’язнів до в’язниці Офер на Західному березі річки Йордан. Там їхні особи було підтверджено силами безпеки та представниками Червоного Хреста, а також проведено медичний огляд перед остаточним звільненням у координації з урядом.

לקול זיקוקים ושריקות: אוטובוסי הצלב האדום נכנסו לביתוניא עם 78 המחבלים והמחבלות שישוחררו בשטחי יהודה ושומרון pic.twitter.com/J4BffazjkY — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) January 19, 2025

Серед звільнених:

78 осіб – мешканці Західного берега, які були відпущені на контрольно-пропускному пункті Бейтунія поблизу в’язниці Офер.

12 осіб – мешканці Східного Єрусалиму, яких звільнили з в’язниці Російський комплекс і повернули додому.

Загалом серед звільнених – 69 жінок, зокрема одна неповнолітня, 8 неповнолітніх хлопців та 12 чоловіків, які відбували покарання за відносно незначні правопорушення, такі як підбурювання, підтримка тероризму та порушення громадського порядку.

Фото — www.aljazeera.com

Згідно з умовами першого етапу угоди про припинення вогню, Ізраїль має звільнити майже 2 000 палестинських ув’язнених.

Звільнення відбулося після того, як ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в Газі – це стало першим звільненням заручників з моменту набуття чинності угоди про припинення вогню.

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Як зазначається, після отримання списку заручників, яких мають звільнити 19 січня, Ізраїль оголосив, що перемир'я набуде чинності об 11:15.

Спочатку планувалося, що перший етап перемир'я розпочнеться сьогодні о 8:30. Однак його було відкладено через затримку з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити 19 січня.

Ізраїльський чиновник повідомив громадському мовнику Kan, що ХАМАС передав імена трьох жінок посередникам. За даними ЗМІ, ХАМАС звільнить заручників: