Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан

Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан.

Что известно о контртеррористической операции Израиля

Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху контртеррористическая операция под названием "Железная стена" направлена на борьбу с террористическими очагами в городе Дженин, расположенном на территории Палестинской автономии.

По словам Нетаньяху, главная цель операции – "искоренение терроризма" и усиление безопасности в регионе Иудеи и Самарии. Операцию проводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Это еще один шаг на пути к нашей главной цели – обеспечению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранского влияния везде, где оно распространяется: в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, а также в Иудее и Самарии, заявил Нетаньяху. Поделиться

Следует отметить, что операция была начата после подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, предусматривающей обоюдное освобождение заложников.

Израиль уволил почти сотню палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

По данным палестинских источников, часть уволенных доставили в Рамаллу, а также в их дома в Восточном Иерусалиме.

Накануне освобождения израильских заложниц израильская пенитенциарная служба перевела первую группу палестинских заключенных в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Там их лица были подтверждены силами безопасности и представителями Красного Креста, а также проведен медицинский осмотр перед окончательным увольнением в координации с правительством.

Среди уволенных:

78 человек — жители Западного берега, отпущенные на контрольно-пропускном пункте Бейтуния вблизи тюрьмы Офер.

12 человек - жители Восточного Иерусалима, которых освободили из тюрьмы Российский комплекс и вернули домой.

Согласно условиям первого этапа соглашения о прекращении огня, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных.