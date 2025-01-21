Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан
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Мир
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Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан

Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан
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Источник:  Биньямин Нетаньяху

Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан.

Главные тезисы

  • Израиль объявил о начале контртеррористической операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан с целью искоренения терроризма.
  • Главной целью сделки является усиление безопасности в регионе Иудеи и Самарии.
  • Операцию 'Железная стена' проводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с целью борьбы с террористическими очагами в городе Дженин.
  • Операция была инициирована после подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.
  • Согласно условиям первого этапа соглашения, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных как часть соглашения о прекращении огня.

Что известно о контртеррористической операции Израиля

Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху контртеррористическая операция под названием "Железная стена" направлена на борьбу с террористическими очагами в городе Дженин, расположенном на территории Палестинской автономии.

По словам Нетаньяху, главная цель операции – "искоренение терроризма" и усиление безопасности в регионе Иудеи и Самарии. Операцию проводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Это еще один шаг на пути к нашей главной цели – обеспечению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранского влияния везде, где оно распространяется: в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, а также в Иудее и Самарии, заявил Нетаньяху.

Следует отметить, что операция была начата после подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, предусматривающей обоюдное освобождение заложников.

Израиль уволил почти сотню палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

По данным палестинских источников, часть уволенных доставили в Рамаллу, а также в их дома в Восточном Иерусалиме.

Накануне освобождения израильских заложниц израильская пенитенциарная служба перевела первую группу палестинских заключенных в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Там их лица были подтверждены силами безопасности и представителями Красного Креста, а также проведен медицинский осмотр перед окончательным увольнением в координации с правительством.

Среди уволенных:

  • 78 человек — жители Западного берега, отпущенные на контрольно-пропускном пункте Бейтуния вблизи тюрьмы Офер.

  • 12 человек - жители Восточного Иерусалима, которых освободили из тюрьмы Российский комплекс и вернули домой.

Согласно условиям первого этапа соглашения о прекращении огня, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных.

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