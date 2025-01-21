Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан

Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан.
Главные тезисы
- Израиль объявил о начале контртеррористической операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан с целью искоренения терроризма.
- Главной целью сделки является усиление безопасности в регионе Иудеи и Самарии.
- Операцию 'Железная стена' проводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с целью борьбы с террористическими очагами в городе Дженин.
- Операция была инициирована после подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.
- Согласно условиям первого этапа соглашения, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных как часть соглашения о прекращении огня.
Что известно о контртеррористической операции Израиля
Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху контртеррористическая операция под названием "Железная стена" направлена на борьбу с террористическими очагами в городе Дженин, расположенном на территории Палестинской автономии.
По словам Нетаньяху, главная цель операции – "искоренение терроризма" и усиление безопасности в регионе Иудеи и Самарии. Операцию проводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Следует отметить, что операция была начата после подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, предусматривающей обоюдное освобождение заложников.
Израиль уволил почти сотню палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС
По данным палестинских источников, часть уволенных доставили в Рамаллу, а также в их дома в Восточном Иерусалиме.
Накануне освобождения израильских заложниц израильская пенитенциарная служба перевела первую группу палестинских заключенных в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Там их лица были подтверждены силами безопасности и представителями Красного Креста, а также проведен медицинский осмотр перед окончательным увольнением в координации с правительством.
שחרור האסירות הפלסטיניות בביתוניא | תיעוד@migansh5 pic.twitter.com/vrms5PToz9— כאן חדשות (@kann_news) January 20, 2025
Среди уволенных:
78 человек — жители Западного берега, отпущенные на контрольно-пропускном пункте Бейтуния вблизи тюрьмы Офер.
12 человек - жители Восточного Иерусалима, которых освободили из тюрьмы Российский комплекс и вернули домой.
Согласно условиям первого этапа соглашения о прекращении огня, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных.
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