Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на західному березі річки Йордан

Ізраїль оголосив про початок контртерористичної операції під назвою "Залізна стіна" на Західному березі річки Йордан. Операція стартувала 21 січня.

Що відомо про контртерористичну операцію Ізраїлю

Як повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху контртерористична операція під назвою "Залізна стіна" спрямована на боротьбу з терористичними осередками в місті Дженін, розташованому на території Палестинської автономії.

За словами Нетаньяху, головна мета операції — "викорінення тероризму" та посилення безпеки в регіоні Юдеї та Самарії. Операцію проводить Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Це ще один крок на шляху до нашої головної мети — забезпечення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо систематично і рішуче проти іранського впливу скрізь, де він поширюється: у Газі, Лівані, Сирії, Ємені, а також у Юдеї та Самарії, — заявив Нетаньяху. Поширити

Варто зазначити, що операція була розпочата після підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, яка передбачає обопільне звільнення заручників.

Ізраїль звільнив майже сотню палестинців у межах угоди з ХАМАС

За даними палестинських джерел, частину звільнених осіб доставили до Рамалли, а також до їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Напередодні звільнення ізраїльських заручниць, ізраїльська пенітенціарна служба перевела першу групу палестинських в’язнів до в’язниці Офер на Західному березі річки Йордан. Там їхні особи було підтверджено силами безпеки та представниками Червоного Хреста, а також проведено медичний огляд перед остаточним звільненням у координації з урядом.

Серед звільнених:

78 осіб — мешканці Західного берега, які були відпущені на контрольно-пропускному пункті Бейтунія поблизу в’язниці Офер.

12 осіб — мешканці Східного Єрусалиму, яких звільнили з в’язниці Російський комплекс і повернули додому.

Згідно з умовами першого етапу угоди про припинення вогню, Ізраїль має звільнити майже 2 000 палестинських ув’язнених.