Ізраїль готовий надати Україні зброю, але є нюанс

Офіційний Тель-Авів має намір передати Україні зброю, однак лише російського виробництва, яку вдалося захопити під час війни з терористами.

Ізраїль пропонує Україні військову допомогу

21 січня відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Держави Ізраїль Шаррен Хаскель.

Український дипломат висловив вдячність своїй коліжанці за озвучену нею пропозицію.

Як виявилося, Ізраїль готовий передати ЗСУ зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання. Поширити

Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Окрім того, вказано, що в центрі уваги обох сторін були спільні виклики для обох країн.

Насамперед йшлося про військову співпрацю Ірану та Росії, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю.

Поточні відносини України та Ізраїлю

Протягом останніх трьох років війни РФ проти України Тель-Авів офіційно надавав Україні лише гуманітарну допомогу.

Попри це кілька місяців тому стало відомо, що Ізраїль передав Києву все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення про небезпеку.

Окрім того, минулого місяця посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що обидві країни почали ліпше розуміти одна одну за останні роки.

За словами дипломати, війни в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.

Бродський подякував Києву за моральну підтримку Ізраїлю та однозначне засудження терору проти його країни.