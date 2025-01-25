4 израильских заложницы ХАМАС вернулись домой — подробности обмена

25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц, являющихся солдатами Армии обороны Израиля. Израильские спецвойска сопровождали их выезд из Газы. Израиль же освободил 200 палестинских заключенных.

4 израильских заложницы ХАМАС вернулись домой

Колонна автомобилей Красного Креста, а также пять внедорожников без опознавательных знаков прибыли на площадь в Газе для передачи заложников.

В неизвестных автомобилях находились заложницы, военнослужащие Цахала Карина Арьева, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

ХАМАС официально передал их Международному комитету Красного Креста, после чего женщин вывели на сцену в военной форме и с "пакетами с подарками", подаренными ХАМАС.

רגע השחרור בכיכר החטופים pic.twitter.com/ToQKah5hEx — Yoni Haimovich 🎗 יוני חיימוביץ (@YoniHaimovich) January 25, 2025

После проведения церемонии МККК доставил четырех женщин ЦАХАЛа. Их вывезут в заведение вблизи границы для первичного осмотра и встречи с родителями впервые после 477 дней в плену у ХАМАСа.

Отмечается также, что еще одна разведчица Агам Бергер, похищенная ХАМАСом среди пяти женщин с базы Нахал Оз 7 октября 2023 года, остается в плену. Поделиться

Освобожденные заложницы встретились со своими родителями в объекте ЦАХАЛа близ Реима, заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари: "Они в надежных руках и возвращаются домой".

В то же время он подверг критике ХАМАС за организацию церемонии передачи заложников, назвав ее циничной.

Хагари говорит, что ХАМАС "исказил информацию о лечении и уходе за заложниками, тогда как на самом деле он жестоко удерживает невинных мирных жителей в течение 477 дней".

Впоследствии военные ЦАХАЛа сообщили, что освобожденные в заложники солдаты Карина Арьев, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Албаг находятся в относительно хорошем физическом состоянии и не нуждаются в специальном медицинском вмешательстве на месте.

Израиль освободил 200 палестинских заключенных

25 января в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС Израиль освободил 200 палестинских заключенных.

Среди освобожденных заключенных были известны боевики, в том числе 52-летний Мохаммед Одех и 54-летний Ваэль Касим из восточного Иерусалима. Их обвиняли в совершении серии смертельных атак ХАМАС на израильтян, в том числе во взрыве в кафетерии Еврейского университета в Иерусалиме в 2002 году, в результате которого погибли девять человек, из них пять граждан США. Поделиться

Также в списке уволенных — 42-летний Мохаммед Араде, боевик Исламского джихада, ставший популярным среди палестинцев после бегства из израильской тюрьмы в 2021 году.

В то же время, Израиль заявил, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы, пока не будет освобожден Арбель Ехуд, один из десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Иегуд должен быть уволен в субботу в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.