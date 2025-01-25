4 израильских заложницы ХАМАС вернулись домой — подробности обмена

25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц, являющихся солдатами Армии обороны Израиля. Израильские спецвойска сопровождали их выезд из Газы. Израиль же освободил 200 палестинских заключенных.
Главные тезисы
- 4 израильских заложницы, являющиеся солдатами ЦАХАЛа, вернулись домой после обмена с ХАМАС.
- Освобожденные солдатки были переданы Международному комитету Красного Креста и уже встретились с родителями после 477 дней в плену.
- Израиль также освободил 200 палестинских заключенных, включая боевиков, и отметил, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы до освобождения своих заложников.
4 израильских заложницы ХАМАС вернулись домой
Колонна автомобилей Красного Креста, а также пять внедорожников без опознавательных знаков прибыли на площадь в Газе для передачи заложников.
В неизвестных автомобилях находились заложницы, военнослужащие Цахала Карина Арьева, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.
ХАМАС официально передал их Международному комитету Красного Креста, после чего женщин вывели на сцену в военной форме и с "пакетами с подарками", подаренными ХАМАС.
רגע השחרור בכיכר החטופים pic.twitter.com/ToQKah5hEx— Yoni Haimovich 🎗 יוני חיימוביץ (@YoniHaimovich) January 25, 2025
После проведения церемонии МККК доставил четырех женщин ЦАХАЛа. Их вывезут в заведение вблизи границы для первичного осмотра и встречи с родителями впервые после 477 дней в плену у ХАМАСа.
Освобожденные заложницы встретились со своими родителями в объекте ЦАХАЛа близ Реима, заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари: "Они в надежных руках и возвращаются домой".
В то же время он подверг критике ХАМАС за организацию церемонии передачи заложников, назвав ее циничной.
Хагари говорит, что ХАМАС "исказил информацию о лечении и уходе за заложниками, тогда как на самом деле он жестоко удерживает невинных мирных жителей в течение 477 дней".
Впоследствии военные ЦАХАЛа сообщили, что освобожденные в заложники солдаты Карина Арьев, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Албаг находятся в относительно хорошем физическом состоянии и не нуждаются в специальном медицинском вмешательстве на месте.
Израиль освободил 200 палестинских заключенных
25 января в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС Израиль освободил 200 палестинских заключенных.
Также в списке уволенных — 42-летний Мохаммед Араде, боевик Исламского джихада, ставший популярным среди палестинцев после бегства из израильской тюрьмы в 2021 году.
В то же время, Израиль заявил, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы, пока не будет освобожден Арбель Ехуд, один из десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.
Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Иегуд должен быть уволен в субботу в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.
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