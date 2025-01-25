4 ізраїльські заручниці ХАМАС повернулися додому — подробиці обміну

25 січня ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць, які є солдатами Армії оборони Ізраїлю. Ізраїльські спецвійська супроводжували їх виїзд із Гази. Натомість Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів.

4 ізраїльські заручниці ХАМАС повернулися додому

Колона автомобілів Червоного Хреста, а також п'ять позашляховиків без розпізнавальних знаків прибули на площу в місті Газа для передачі заручників.

У невідомих автомобілях знаходилися заручниці, військовослужбовці ЦАХАЛу Каріна Ар'єва, Даніелла Гілбоа, Наама Леві та Лірі Альбаг.

ХАМАС офіційно передав їх Міжнародному комітету Червоного Хреста, після чого жінок вивели на сцену у військовій формі та з "пакетами з подарунками", які їм подарував ХАМАС.

רגע השחרור בכיכר החטופים pic.twitter.com/ToQKah5hEx — Yoni Haimovich 🎗 יוני חיימוביץ (@YoniHaimovich) January 25, 2025

Після проведення церемонії МКЧХ доставив чотирьох жінок ЦАХАЛу. Їх вивезуть до закладу поблизу кордону для первинного огляду та зустрічі з батьками вперше після 477 днів у полоні ХАМАСу.

Зазначається також, що ще одна розвідниця Агам Бергер, яку викрав ХАМАС серед п'ятьох жінок з бази Нахал Оз 7 жовтня 2023 року, залишається в полоні. Поширити

Звільнені заручниці зустрілися зі своїми батьками в об'єкті ЦАХАЛу поблизу Реїма, заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі: "Вони в надійних руках і повертаються додому".

Водночас він розкритикував ХАМАС за організацію церемонії передачі заручників, назвавши її цинічною.

Хагарі каже, що ХАМАС "спотворив інформацію про лікування та догляд за заручниками, тоді як насправді він жорстоко утримує невинних мирних жителів протягом 477 днів".

Згодом військові ЦАХАЛу повідомили, що звільнені в заручники солдати Каріна Ар'єв, Даніелла Гілбоа, Наама Леві та Лірі Албаг перебувають у відносно хорошому фізичному стані й не потребують спеціального медичного втручання на місці.

Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів

25 січня у рамках угоди про перемир'я з ХАМАС Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів.

Серед звільнених в'язнів були відомі бойовики, зокрема 52-річний Мохаммед Одех і 54-річний Ваель Касим зі східного Єрусалиму. Їх звинувачували у вчиненні серії смертельних атак ХАМАС на ізраїльтян, зокрема у вибуху у кафетерії Єврейського університету в Єрусалимі у 2002 році, в результаті якого загинуло дев'ять осіб, з них п'ять громадян США. Поширити

Також у списку звільнених — 42-річний Мохаммед Араде, бойовик Ісламського джихаду, який став популярним серед палестинців після втечі з ізраїльської в'язниці у 2021 році.

Водночас Ізраїль заявив, що не дозволить палестинцям повернутися на північ Гази, поки не буде звільнений Арбель Єхуд, один з десятків заручників, утримуваних ХАМАС.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що Єгуд мав бути звільнений в суботу в рамках угоди про припинення вогню в Газі.