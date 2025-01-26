Трамп скасував заборону Байдена на постачання авіабомб MK84 Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп скасував заборону, запроваджену адміністрацією Джо Байдена, на постачання до Ізраїлю 900-кілограмових бомб. Вони здатні завдавати руйнівних ударів по будівлях, укріпленнях і військовій техніці.
Головні тези:
- Трамп скасував заборону постачання Ізраїлю авіабомб MK84, призупинену адміністрацією Байдена
- Рішення Трампа відповідає його передвиборчим обіцянкам та зусиллям забезпечити Ізраїлю необхідні ресурси в конфлікті на Близькому Сході
- Адміністрація Байдена призупинила постачання авіабомб до Ізраїлю в травні, намагаючись зменшити жертви серед цивільного населення
- Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів у рамках угоди про перемир'я з ХАМАС
- Серед звільнених в'язнів є бойовики, звинувачені у смертельних атаках на ізраїльтян, що є складною ситуацією в регіоні
Трамп передасть Ізраїлю авіабомби MK84
Як зазначає видання, зняття обмежень відповідає передвиборчим обіцянкам Трампа та його зусиллям з надання Ізраїлю необхідних ресурсів для припинення конфлікту на Близькому Сході.
На запитання про причини такого рішення він відповів: "Тому що вони (ізраїльтяни) їх купили."
Раніше, у травні, адміністрація Байдена призупинила постачання приблизно 3500 бомб, зокрема 900-кілограмових, намагаючись зменшити жертви серед цивільного населення під час ізраїльської військової кампанії в густонаселеному місті Рафах, Сектор Гази.
Це рішення стало одним із найсерйозніших проявів невдоволення адміністрації Байдена діями прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у веденні війни проти ХАМАС.
Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів
25 січня у рамках угоди про перемир'я з ХАМАС Ізраїль звільнив 200 палестинських в'язнів.
Також у списку звільнених — 42-річний Мохаммед Араде, бойовик Ісламського джихаду, який став популярним серед палестинців після втечі з ізраїльської в'язниці у 2021 році.
Водночас Ізраїль заявив, що не дозволить палестинцям повернутися на північ Гази, поки не буде звільнений Арбель Єхуд, один з десятків заручників, утримуваних ХАМАС.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що Єгуд мав бути звільнений в суботу в рамках угоди про припинення вогню в Газі.
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