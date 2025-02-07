По убеждению спецпредставителя Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога, стратегия экс-президента США Джо Байдена относительно завершения войны РФ против Украины была абсолютно провальной и слабой.

Команда Трампа продолжает критиковать Байдена

Как считает Келлог, стратегия Байдена, пообещавшего оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно", никогда не была эффективной.

Главная причина ее провала заключалась в том, что бывший глава Белого дома не использовал другие элементы национальной власти, чтобы усилить давление на Россию.

Это не стратегия — это наклейка на бампер. На очень высоком уровне я сказал: хорошо, (администрация Байдена) на самом деле не занимается войной и не помогает Украине так, как они должны... предоставляя Украине необходимое оружие или стратегию в нужное время. Кот Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ

По словам Келлога, новый глава Белого дома сконцентрировался на применении целостного подхода, чтобы остановить Путина и его войну против Украины.

Ключевая цель Дональда Трампа — сначала остановить кровопролитие на фронте и за его пределами. Следующий этап — договариваться о деталях мирных переговоров.