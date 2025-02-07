Почему Байден не смог остановить Путина — объяснение Келлога
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Байден не смог остановить Путина — объяснение Келлога

Байден
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Post

По убеждению спецпредставителя Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога, стратегия экс-президента США Джо Байдена относительно завершения войны РФ против Украины была абсолютно провальной и слабой.

Главные тезисы

  • Стратегия Байдена не оказалась эффективной из-за отсутствия усиления давления на Россию с помощью других элементов национальной власти.
  • Кит Келлог считает, что новая администрация США должна сконцентрироваться на применении целостного подхода для окончания войны.

Команда Трампа продолжает критиковать Байдена

Как считает Келлог, стратегия Байдена, пообещавшего оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно", никогда не была эффективной.

Главная причина ее провала заключалась в том, что бывший глава Белого дома не использовал другие элементы национальной власти, чтобы усилить давление на Россию.

Это не стратегия — это наклейка на бампер. На очень высоком уровне я сказал: хорошо, (администрация Байдена) на самом деле не занимается войной и не помогает Украине так, как они должны... предоставляя Украине необходимое оружие или стратегию в нужное время.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ

По словам Келлога, новый глава Белого дома сконцентрировался на применении целостного подхода, чтобы остановить Путина и его войну против Украины.

Ключевая цель Дональда Трампа — сначала остановить кровопролитие на фронте и за его пределами. Следующий этап — договариваться о деталях мирных переговоров.

Я думаю, что у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над большими соглашениями… Он (Трамп — ред.) написал книгу "Искусство заключения сделок". Я бы не стал игнорировать его мнение, — подчеркнул Келлог.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов. США анонсировали жесткие шаги против России
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
За 5 минут. В Польше предложили новый сценарий завершения войны
Сикорский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины молниеносно прорвались вперед на Курщине
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?