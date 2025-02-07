Почему Байден не смог остановить Путина — объяснение Келлога

По убеждению спецпредставителя Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога, стратегия экс-президента США Джо Байдена относительно завершения войны РФ против Украины была абсолютно провальной и слабой.
Главные тезисы
- Стратегия Байдена не оказалась эффективной из-за отсутствия усиления давления на Россию с помощью других элементов национальной власти.
- Кит Келлог считает, что новая администрация США должна сконцентрироваться на применении целостного подхода для окончания войны.
Команда Трампа продолжает критиковать Байдена
Как считает Келлог, стратегия Байдена, пообещавшего оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно", никогда не была эффективной.
Главная причина ее провала заключалась в том, что бывший глава Белого дома не использовал другие элементы национальной власти, чтобы усилить давление на Россию.
По словам Келлога, новый глава Белого дома сконцентрировался на применении целостного подхода, чтобы остановить Путина и его войну против Украины.
Ключевая цель Дональда Трампа — сначала остановить кровопролитие на фронте и за его пределами. Следующий этап — договариваться о деталях мирных переговоров.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-