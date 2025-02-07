Украинские воины молниеносно прорвались вперед на Курщине

Согласно данным американских аналитиков, Силы обороны Украины смогли стремительно прорваться на глубину до 5 километров за российскую линию обороны к юго-востоку от Суджи в Курской области.

ВСУ совершили новый рывок в рамках Курской операции

Американский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание, что украинские воины провели новую успешную серию механизированных атак на территории врага.

Геолокационные кадры, обнародованные 6 февраля, подтверждают тот факт, что бойцы ВСУ недавно продвинулись юго-западнее Махновки (юго-восточнее Суджи) и северо-восточнее Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь.

Согласно данным аналитиков, Силы обороны Украины совершили мощные штурмы, к которым они привлекли от 30 до 50 единиц бронетехники. Результатом новой операции стали прорывы сразу возле нескольких населенных пунктов Курской области РФ.

На фоне последних событий Минобороны России заявило, что воины ВСУ совершали атаки несколькими волнами — силами двух механизированных батальонов.

По словам российских военкорров, Силы обороны Украины могли взять под свой контроль населенные пункты Черкасская Конопелька, Уланок и Фанасеевка, однако геолокационные кадры пока не подтверждают наличие украинских войск там.