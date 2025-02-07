Украина атаковала сразу 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков на фронте. Так, в течение 6 февраля Силы обороны Украины успешно обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы врага.
Главные тезисы
- На фронте 6 февраля произошло 101 боевое столкновение.
- Российские захватчики совершили более пяти тысяч обстрелов и использовали сотни ракет для своих атак.
Потери армии РФ по состоянию на 7 февраля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 846 650 (+1 340) человек,
танков — 9 975 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 20 755 (+18) ед,
артиллерийских систем — 22 785 (+32) ед,
средств ПВО — 1 056 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 301 (+116) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36 307 (+96) ед,
специальной техники — 3 738 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что 6 февраля на фронте произошло 101 боевое столкновение.
Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 84 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 138 управляемых авиационных бомб.
Более того, для атак были использованы 2829 дронов-камикадзе. Враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 94 из реактивных систем залпового огня.
Также за прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники армии РФ.
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