Украина атаковала сразу 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков на фронте. Так, в течение 6 февраля Силы обороны Украины успешно обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы врага.

Потери армии РФ по состоянию на 7 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 846 650 (+1 340) человек,

танков — 9 975 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 20 755 (+18) ед,

артиллерийских систем — 22 785 (+32) ед,

средств ПВО — 1 056 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 301 (+116) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36 307 (+96) ед,

специальной техники — 3 738 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 6 февраля на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 84 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 138 управляемых авиационных бомб.

Более того, для атак были использованы 2829 дронов-камикадзе. Враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 94 из реактивных систем залпового огня.