Украина атаковала сразу 14 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина атаковала сразу 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков на фронте. Так, в течение 6 февраля Силы обороны Украины успешно обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы врага.

Главные тезисы

  • На фронте 6 февраля произошло 101 боевое столкновение.
  • Российские захватчики совершили более пяти тысяч обстрелов и использовали сотни ракет для своих атак.

Потери армии РФ по состоянию на 7 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 846 650 (+1 340) человек,

  • танков — 9 975 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 755 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 22 785 (+32) ед,

  • средств ПВО — 1 056 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 301 (+116) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36 307 (+96) ед,

  • специальной техники — 3 738 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 6 февраля на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 84 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 138 управляемых авиационных бомб.

Более того, для атак были использованы 2829 дронов-камикадзе. Враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 94 из реактивных систем залпового огня.

Также за прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники армии РФ.

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