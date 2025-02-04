Трамп ненадолго останавливал поставки оружия Украине — что заставило его передумать

Американский лидер Дональд Трампа недавно решил заблокировать военную помощь США для Украины. Однако после консультаций с членами своей команды он решил отменить это решение.

Военная помощь США для Украины продолжает поступать

Сразу четверо инсайдеров информационного агентства Reuters сообщают о том, что предоставление американского оружия Силам обороны Украины было возобновлено после непродолжительной паузы.

Анонимные источники утверждают, что положительное решение о возвращении помощи ВСУ было принято после того, как команда Дональда Трампа пересмотрела свое первоначальное заключение о "прекращении всей помощи" Киеву.

В администрации Трампа существуют группировки, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой мере США должны продолжать помогать Украине оружием из американских запасов. Поделиться

Пока журналистам не удалось узнать, планирует ли Белый дом официально признавать паузу и последующее возобновление поставок американского оружия.

Что также важно понимать, в течение двух недель в должности президента США Дональд Трамп не объявлял никаких пакетов военной помощи для Украины.