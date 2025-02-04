Трамп ненадолго останавливал поставки оружия Украине — что заставило его передумать

Американский лидер Дональд Трампа недавно решил заблокировать военную помощь США для Украины. Однако после консультаций с членами своей команды он решил отменить это решение.
Главные тезисы
- Существуют группы в администрации Трампа, которые имеют разные мнения касательно объема военной помощи для Украины.
- Несмотря на это, поставки оружия, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться из-за торможения в доставке.
Военная помощь США для Украины продолжает поступать
Сразу четверо инсайдеров информационного агентства Reuters сообщают о том, что предоставление американского оружия Силам обороны Украины было возобновлено после непродолжительной паузы.
Анонимные источники утверждают, что положительное решение о возвращении помощи ВСУ было принято после того, как команда Дональда Трампа пересмотрела свое первоначальное заключение о "прекращении всей помощи" Киеву.
Пока журналистам не удалось узнать, планирует ли Белый дом официально признавать паузу и последующее возобновление поставок американского оружия.
Что также важно понимать, в течение двух недель в должности президента США Дональд Трамп не объявлял никаких пакетов военной помощи для Украины.
Несмотря на это, запланировано, что поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в следующие недели и месяцы из-за торможения в их доставке.
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