Трамп ненадолго останавливал поставки оружия Украине — что заставило его передумать
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Трамп ненадолго останавливал поставки оружия Украине — что заставило его передумать

Трамп
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Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трампа недавно решил заблокировать военную помощь США для Украины. Однако после консультаций с членами своей команды он решил отменить это решение.

Главные тезисы

  • Существуют группы в администрации Трампа, которые имеют разные мнения касательно объема военной помощи для Украины.
  • Несмотря на это, поставки оружия, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться из-за торможения в доставке.

Военная помощь США для Украины продолжает поступать

Сразу четверо инсайдеров информационного агентства Reuters сообщают о том, что предоставление американского оружия Силам обороны Украины было возобновлено после непродолжительной паузы.

Анонимные источники утверждают, что положительное решение о возвращении помощи ВСУ было принято после того, как команда Дональда Трампа пересмотрела свое первоначальное заключение о "прекращении всей помощи" Киеву.

В администрации Трампа существуют группировки, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой мере США должны продолжать помогать Украине оружием из американских запасов.

Пока журналистам не удалось узнать, планирует ли Белый дом официально признавать паузу и последующее возобновление поставок американского оружия.

Что также важно понимать, в течение двух недель в должности президента США Дональд Трамп не объявлял никаких пакетов военной помощи для Украины.

Несмотря на это, запланировано, что поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в следующие недели и месяцы из-за торможения в их доставке.

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