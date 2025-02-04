У Путина разозлились из-за нового предложения Трампа для Украины

Команда российского диктатора Владимира Путина считает "покупкой помощи" предложение президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на редкоземельные металлы.

Кремлю не понравилась идея Трампа

Как уже упоминалось ранее, 3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с официальным Киевом соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия Украине.

Если называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь. Не продолжать ее предоставлять на безвозмездной основе, а снабжать на коммерческой. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Более того, спикер российского диктатора Владимира Путина цинично призвал к остановке военной помощи Украине со стороны США.

Дмитрий Песков начал врать, что это, мол, поможет остановить войну.