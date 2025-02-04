У Путина разозлились из-за нового предложения Трампа для Украины

Команда российского диктатора Владимира Путина считает "покупкой помощи" предложение президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на редкоземельные металлы.
Главные тезисы
- Кремль не скрывает негодования из-за того, что Трамп готов предоставлять оружие Украине на своих условиях.
- Москва лжет, что без американской помощи война может быстро закончиться.
Кремлю не понравилась идея Трампа
Как уже упоминалось ранее, 3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с официальным Киевом соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия Украине.
Более того, спикер российского диктатора Владимира Путина цинично призвал к остановке военной помощи Украине со стороны США.
Дмитрий Песков начал врать, что это, мол, поможет остановить войну.
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