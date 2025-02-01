В течение 100 дней должно стать понятно, на каком этапе находится процесс завершения войны России против Украины — перемирия или крепкого мира. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог.

Команда Трампа утверждает, что у нее есть надежный план

Кит Келлог обращает внимание на то, что завершение войны в Украине отвечает интересам всего мира, в том числе США.

По словам спецпредставителя Трампа, он питает надежду на достижение прогресса в ближайшей перспективе.

Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим. Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне бы хотелось верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе... Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо крепкого мира. Кот Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

Как отметил Келлог, в отличие от Афганистана, где процесс длился 4 года, в вопросе войны в Украине должно быть "краткосрочное решение для обеих сторон".

Спецпредставитель президента США в очередной раз напомнил, что это выгодно не только Соединенным Штатам, но и всему миру.

Трамп будет давить не только на Россию

По словам Кита Келлога, новый глава Белого дома точно знает, где нужно оказывать давление.

Более того, он начал утверждать, что Дональд Трамп "создает рычаг давления как на украинцев, так и на россиян".

Однако он не объяснил, зачем президенту США оказывать давление на жертву агрессии — Украину.

Журналисты поинтересовались у Келлога, какой будет политика команды Трампа по усилению санкций против России и сохранению поставок оружия Украине.

Это будет решать президент США. Но я уверен, что он понимает, где нужно оказывать давление, а где нет. Кот Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

Он еще раз повторил, что американский лидер "прекрасный переговорщик и знает, как этим пользоваться".