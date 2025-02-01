Завершение войны за 100 дней. У Трампа раскрыли план действий

В течение 100 дней должно стать понятно, на каком этапе находится процесс завершения войны России против Украины — перемирия или крепкого мира. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог.
Главные тезисы
- Команда Трампа разработала "надежный план действий" для достижения прогресса в этом вопросе.
- Кит Келлог предупредил, что президент США будет давить и на Россию, и на Украину.
- Трамп будет использовать все доступные средства для достижения мира в регионе.
Команда Трампа утверждает, что у нее есть надежный план
Кит Келлог обращает внимание на то, что завершение войны в Украине отвечает интересам всего мира, в том числе США.
По словам спецпредставителя Трампа, он питает надежду на достижение прогресса в ближайшей перспективе.
Как отметил Келлог, в отличие от Афганистана, где процесс длился 4 года, в вопросе войны в Украине должно быть "краткосрочное решение для обеих сторон".
Спецпредставитель президента США в очередной раз напомнил, что это выгодно не только Соединенным Штатам, но и всему миру.
Трамп будет давить не только на Россию
По словам Кита Келлога, новый глава Белого дома точно знает, где нужно оказывать давление.
Более того, он начал утверждать, что Дональд Трамп "создает рычаг давления как на украинцев, так и на россиян".
Однако он не объяснил, зачем президенту США оказывать давление на жертву агрессии — Украину.
Журналисты поинтересовались у Келлога, какой будет политика команды Трампа по усилению санкций против России и сохранению поставок оружия Украине.
Он еще раз повторил, что американский лидер "прекрасный переговорщик и знает, как этим пользоваться".
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