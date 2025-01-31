Глава Госдепа Рубио озвучил требование РФ и Украине для завершения войны

Шеф американской дипломатии Марк Рубио считает, что война России против Украины должна завершиться переговорами. Кроме того, он добавил, что обе стороны якобы должны пойти на уступки.

Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны

Как отметил глава Госдепа США, совершенное российским диктатором Владимиром Путиным — это ужасно, пишет издание Megyn.

Несмотря на это, он добавил, что Штаты и его союзники также допустили ошибки.

Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014 году, когда Россия захватила Крым. Марк Рубио Глава Госдепа США

По его словам, все переросло в ситуацию, когда речь идет о финансировании затяжной войны.

Американский дипломат обращает внимание на то, что и Украина и Россия платят страшную цену в этой войне.

По мнению Рубио, Киев и Москва осознали, что они не достигнут своих максималистских целей.

Нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это возможно. Это не будет просто и понадобится некоторое время, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь, — добавил госсекретарь. Поделиться

Рубио оценил потенциальные мирные переговоры Украины и РФ

Как заявил недавно глава Госдепа США, переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной не будут проходить публично.

На этом фоне Марк Рубио подчеркнул, что официальный Вашингтон должен сыграть роль в этом процессе.

Журналисты попросили Марка Рубио прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа остановить войну России против Украины в первый день.

По словам дипломата, это действительно сложная работа, поэтому реализовать этот план не удалось.