Глава Госдепа Рубио озвучил требование РФ и Украине для завершения войны

Шеф американской дипломатии Марк Рубио считает, что война России против Украины должна завершиться переговорами. Кроме того, он добавил, что обе стороны якобы должны пойти на уступки.
Главные тезисы
- Рубио подчеркнул, что Украина и Россия платят высокую цену за продолжительную войну.
- По его словам, Киев и Москва должны начать работу для достижения компромисса.
- Дипломат считает, что переговоры между РФ и Украиной не будут публичными и будут требовать активного участия союзников, в том числе США.
Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны
Как отметил глава Госдепа США, совершенное российским диктатором Владимиром Путиным — это ужасно, пишет издание Megyn.
Несмотря на это, он добавил, что Штаты и его союзники также допустили ошибки.
По его словам, все переросло в ситуацию, когда речь идет о финансировании затяжной войны.
Американский дипломат обращает внимание на то, что и Украина и Россия платят страшную цену в этой войне.
По мнению Рубио, Киев и Москва осознали, что они не достигнут своих максималистских целей.
Рубио оценил потенциальные мирные переговоры Украины и РФ
Как заявил недавно глава Госдепа США, переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной не будут проходить публично.
На этом фоне Марк Рубио подчеркнул, что официальный Вашингтон должен сыграть роль в этом процессе.
Журналисты попросили Марка Рубио прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа остановить войну России против Украины в первый день.
По словам дипломата, это действительно сложная работа, поэтому реализовать этот план не удалось.
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