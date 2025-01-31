Глава Госдепа Рубио озвучил требование РФ и Украине для завершения войны
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Политика
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Глава Госдепа Рубио озвучил требование РФ и Украине для завершения войны

Рубио
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Источник:  online.ua

Шеф американской дипломатии Марк Рубио считает, что война России против Украины должна завершиться переговорами. Кроме того, он добавил, что обе стороны якобы должны пойти на уступки.

Главные тезисы

  • Рубио подчеркнул, что Украина и Россия платят высокую цену за продолжительную войну.
  • По его словам, Киев и Москва должны начать работу для достижения компромисса.
  • Дипломат считает, что переговоры между РФ и Украиной не будут публичными и будут требовать активного участия союзников, в том числе США.

Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны

Как отметил глава Госдепа США, совершенное российским диктатором Владимиром Путиным — это ужасно, пишет издание Megyn.

Несмотря на это, он добавил, что Штаты и его союзники также допустили ошибки.

Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014 году, когда Россия захватила Крым.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

По его словам, все переросло в ситуацию, когда речь идет о финансировании затяжной войны.

Американский дипломат обращает внимание на то, что и Украина и Россия платят страшную цену в этой войне.

По мнению Рубио, Киев и Москва осознали, что они не достигнут своих максималистских целей.

Нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это возможно. Это не будет просто и понадобится некоторое время, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь, — добавил госсекретарь.

Рубио оценил потенциальные мирные переговоры Украины и РФ

Как заявил недавно глава Госдепа США, переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной не будут проходить публично.

На этом фоне Марк Рубио подчеркнул, что официальный Вашингтон должен сыграть роль в этом процессе.

Журналисты попросили Марка Рубио прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа остановить войну России против Украины в первый день.

По словам дипломата, это действительно сложная работа, поэтому реализовать этот план не удалось.

Смотрите, это сложный, трагический конфликт, который начал Владимир Путин (российский диктатор, — ред.), нанесший огромный ущерб Украине и России, а также и стабильности Европы.

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