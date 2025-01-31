Сейчас российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться на собственные требования завершения войны России против Украины. Кроме того, он хочет позиционировать себя как равного американскому лидеру на мировой арене.
Главные тезисы
- Приспешник Путина требует устранения "первопричин" войны.
- Российские пропагандисты призывают команду Путина оставаться готовой к жестким переговорам с элементами блефа.
Путин пытается переиграть Трампа
Американский Институт изучения войны обратил внимание на то, что 30 января российские пропагандисты обнародовали интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности".
Что важно понимать, заявления последнего в этом интервью повторяют утверждение российского диктатора Владимира Путина.
В этот раз Лукьянов начал настаивать на том, что "ключевым" для будущих мирных переговоров являются "не территории", а устранение "первопричин" войны.
По словам приспешника Путина, речь идет о якобы "экспансии" НАТО в Восточную Европу в 1990-х и в начале 2000-х гг.
Россия не собирается отдавать Украине ее территории
Лукьянов дал понять, что Путин не хочет отказываться от украинских земель, которые успела захватить армия РФ.
По убеждению приспешника Путина, Дональд Трамп уважает только тех, кто демонстрирует непреклонность.
На этом фоне он призвал российского диктатора и его команду "никогда не сдаваться" и "быть готовым к достаточно жесткому разговору, даже с элементами блефа".
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