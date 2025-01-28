Путин придумал новый повод для продолжения войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин начал цинично врать, что не может подписать мирный договор с Украиной для прекращении войны, поскольку, мол, Владимир Зеленский
нелегитимный президент.
Главные тезисы
- Путин пытается оправдать продолжение войны против Украины.
- Российский диктатор признал, что Россия не может победить Запад, который поддерживает Украину в войне.
Путин продолжает публично врать
Заявление российского диктатора максимально странно, учитывая тот факт, что именно он является нелегитимным президентом РФ.
Путин продолжает цинично врать, что полномочия президента Украины уже закончились, поскольку в украинской Конституции не предусмотрена возможность их продления на время действия военного положения.
Однако он добавил, что это предусмотрено для Верховной Рады.
Российский диктатор обратил внимание на то, что когда Владимир Зеленский подписывал указ о запрете переговоров с агрессором, он был еще легитимным, а потому указ придется отменить перед переговорами.
Путин признал, что не может победить Запад
Нелегитимный президент РФ также соврал, что война якобы могла завершиться еще в 2022 году.
По словам Путина, тогда он пытался убедить команду Зеленского в том, что "люди в ЛНР и ДНР" не желают быть в составе Украины.
По убеждению диктатора, Украина не сможет воевать, если Запад прекратит поддержку.
Таким образом, нелегитимный глава Кремля признал, что Россия не может победить Запад, который помогает Украине выстоять в этой войне.
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