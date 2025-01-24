Путин готов. Кремль ответил на предложение Трампа
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Путин готов. Кремль ответил на предложение Трампа

Трамп
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин готов к контакту с новым президентом США Дональдом Трампом, а также ожидает конкретных сигналов со стороны Белого дома.

Главные тезисы

  • Песков утверждает, что команда Путина настроена на переговоры с Трампом.
  • Трамп приказал своим помощникам организовать звонок российскому диктатору для обсуждения личной встречи.
  • Главная цель предстоящих переговоров – завершение войны РФ против Украины.

Путин согласился встретиться с Трампом

С заявлением по этому поводу 24 января выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Слушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь тяжело гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-нибудь будет, мы вас проинформируем.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Таким образом, пресс-секретарь российского диктатора ответил на вопрос, можно ли ожидать контактов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Что важно понимать, американский лидер недавно официально подтвердил планы встретиться с Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

Трамп приказал своей команде организовать звонок Путину

20 января стало известно, что новый глава Белого дома поручил своим помощникам организовать звонок российскому диктатору. Трамп хотел, чтобы такие переговоры прошли в ближайшие дни.

По утверждению инсайдеров, звонок должен состояться с одной целью — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить войну РФ против Украины.

Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в первые месяцы его президентства — в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

Анонимные источники утверждают, что члены администрации национальной безопасности Трампа начали работать над подготовкой к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад.

До сих пор неизвестно, была ли окончательно согласована дата переговоров.

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