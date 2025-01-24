Трамп захотел возобновить отношения с диктатором Ким Чен Ыном

Новый глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что хочет наладить диалог с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По убеждению президента США, их сотрудничество в прошлом было продуктивным.
Главные тезисы
- Республиканец признался, что считает главу КНДР "умным парнем".
- Переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном в прошлом не дали конкретных результатов.
Трамп снова вспомнил о Ким Чен Ыне
По словам американского лидера, у него якобы были отличные отношения с главой КНДР во время своей первой каденции.
На этом фоне журналист поинтересовался у главы Белого дома, планирует ли он возобновить контакт с северокорейским диктатором. Трамп ответил утвердительно:
Более того, Дональд Трамп цинично добавил, что Ким Чен Ын — "не религиозный фанатик", а "умный парень".
Отношения Трампа и Ким Чен Ына
Что важно понимать, во время своей первой каденции республиканец успел провести 3 встречи с диктатором КНДР: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе — тогда впервые действующий президент США ступил на территорию Северной Кореи.
Эти переговоры не имели конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о них и уверял, что ядерной угрозы КНДР "больше не существует".
По состоянию на сегодняшний день режим Ким Чен Ына активно поставляет стране-агрессорке России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.
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