Трамп захотел возобновить отношения с диктатором Ким Чен Ыном

Новый глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что хочет наладить диалог с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По убеждению президента США, их сотрудничество в прошлом было продуктивным.

Трамп снова вспомнил о Ким Чен Ыне

По словам американского лидера, у него якобы были отличные отношения с главой КНДР во время своей первой каденции.

Я ему нравился, и я с ним ладил. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне журналист поинтересовался у главы Белого дома, планирует ли он возобновить контакт с северокорейским диктатором. Трамп ответил утвердительно:

Я снова свяжусь с ним, — подчеркнул американский лидер. Поделиться

Более того, Дональд Трамп цинично добавил, что Ким Чен Ын — "не религиозный фанатик", а "умный парень".

Отношения Трампа и Ким Чен Ына

Что важно понимать, во время своей первой каденции республиканец успел провести 3 встречи с диктатором КНДР: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе — тогда впервые действующий президент США ступил на территорию Северной Кореи.

Эти переговоры не имели конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о них и уверял, что ядерной угрозы КНДР "больше не существует".

По состоянию на сегодняшний день режим Ким Чен Ына активно поставляет стране-агрессорке России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.