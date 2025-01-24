Трамп захотел возобновить отношения с диктатором Ким Чен Ыном
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп захотел возобновить отношения с диктатором Ким Чен Ыном

Трамп
Читати українською
Источник:  Fox News

Новый глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что хочет наладить диалог с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. По убеждению президента США, их сотрудничество в прошлом было продуктивным.

Главные тезисы

  • Республиканец признался, что считает главу КНДР "умным парнем".
  • Переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном в прошлом не дали конкретных результатов.

Трамп снова вспомнил о Ким Чен Ыне

По словам американского лидера, у него якобы были отличные отношения с главой КНДР во время своей первой каденции.

Я ему нравился, и я с ним ладил.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне журналист поинтересовался у главы Белого дома, планирует ли он возобновить контакт с северокорейским диктатором. Трамп ответил утвердительно:

Я снова свяжусь с ним, — подчеркнул американский лидер.

Более того, Дональд Трамп цинично добавил, что Ким Чен Ын — "не религиозный фанатик", а "умный парень".

Отношения Трампа и Ким Чен Ына

Что важно понимать, во время своей первой каденции республиканец успел провести 3 встречи с диктатором КНДР: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе — тогда впервые действующий президент США ступил на территорию Северной Кореи.

Эти переговоры не имели конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о них и уверял, что ядерной угрозы КНДР "больше не существует".

По состоянию на сегодняшний день режим Ким Чен Ына активно поставляет стране-агрессорке России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.

После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украла проект. Трамп озвучил официальные обвинения России
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ — что о нем известно
Ретклифф стал новым директором ЦРУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. ЕС выдвинул требование США
войска США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?