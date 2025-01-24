Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ — что о нем известно

Американский Сенат поддержал кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Как известно, он был номинирован новым президентом США Дональдом Трампом.

Ретклифф стал новым директором ЦРУ

Что важно понимать, именно Рэтклифф стал вторым после главы Госдепа США Марка Рубио официально утвержденным членом новой администрации Дональда Трампа.

Как известно, он являлся директором национальной разведки во время первой каденции республиканца.

За кандидатуру Джона Рэтклиффа отдали свои голоса 74 сенатора, против — 25.

Во время слушаний в Сенате он подчеркнул, что Центральное разведывательное управление должно работать лучше, когда речь идет об использовании таких технологий как искусственный интеллект.

Кроме того, глава ЦРУ напомнил о важности противостояния противникам, в первую очередь России и Китаю.

Рэтклифф указал на недостатки США, которые нужно устранить

По мнению нового главы Центрального разведывательного управления, Соединенным Штатам крайне важно совершенствовать свои разведывательные возможности.

Кроме того, он добавил, что нужно сосредоточиться на защите гражданских прав американцев.

По словам Джона Рэтклиффа, он будет настаивать на том, чтобы ЦРУ больше использовало такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также расширяло использование сбора информации о человеке.

В то время как некоторые демократы ставили под сомнение способность Рэтклиффа объективно руководить ЦРУ, республиканцы высоко оценили его опыт и заявили, что с нетерпением ждут утверждения остальных кандидатов Трампа на должности в сфере национальной безопасности. Поделиться

К слову, Ретклифф убежден, что из-за войны войны России против Украины США рискуют вступить в конфликт с "ядерной страной".