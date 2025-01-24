"Зеленский – не ангел". Трамп цинично упрекнул президента Украины

Новый президент США Дональд Трамп начал безосновательно утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский каким-то образом мог не допустить начало полномасштабной войны России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп цинично упрекнул Зеленского в отсутствии соглашения с Путиным для прекращения войны.
- Что важно понимать, Путин всегда требовал капитуляции Украины, поэтому Зеленский не мог заключить с ним никаких договоренностей.
- Трамп пригрозил наложить высокие налоги и санкции на Россию, если диктатор не остановит войну.
Трамп снова обвиняет жертву, а не агрессора
На этом фоне американский лидер обратил внимание на то, что Украине приходится воевать с гораздо более крупным и более мощным субъектом — страной-агрессорской Россией.
Однако о каком именно соглашении речь Дональд Трамп не объяснил.
Как известно, договориться с российским диктатором Владимиром Путиным после его вторжения 24 февраля 2022 было фактически невозможно.
Главная причина заключалась в том, что он требовал капитуляции Украины.
Что интересно, этот момент новый президент США никоим образом не прокомментировал.
Трамп призвал Путина заключить "соглашение" для завершения войны
Новое громкое заявление президента США было обнародовано 22 января — фактически оно было ультиматумом.
Дональд Трамп заверил, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".
По словам американского лидера, если "в ближайшее время" не будет заключено "соглашение" о прекращении войны, у него не будет "другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".
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