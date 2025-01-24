"Зеленский – не ангел". Трамп цинично упрекнул президента Украины

Новый президент США Дональд Трамп начал безосновательно утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский каким-то образом мог не допустить начало полномасштабной войны России против Украины.

Трамп снова обвиняет жертву, а не агрессора

Он (Зеленский — ред.) не должен был допустить этой войны (которую начала Россия полномасштабным вторжением в Украину — ред.)". Зеленский — не ангел. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер обратил внимание на то, что Украине приходится воевать с гораздо более крупным и более мощным субъектом — страной-агрессорской Россией.

Он (Зеленский — ред.) не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение. Поделиться

Однако о каком именно соглашении речь Дональд Трамп не объяснил.

Как известно, договориться с российским диктатором Владимиром Путиным после его вторжения 24 февраля 2022 было фактически невозможно.

Главная причина заключалась в том, что он требовал капитуляции Украины.

Что интересно, этот момент новый президент США никоим образом не прокомментировал.

Трамп призвал Путина заключить "соглашение" для завершения войны

Новое громкое заявление президента США было обнародовано 22 января — фактически оно было ультиматумом.

Дональд Трамп заверил, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".

Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, если "в ближайшее время" не будет заключено "соглашение" о прекращении войны, у него не будет "другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".