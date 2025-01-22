Все будут за. Вступление Украины в НАТО зависит только от одного человека

По убеждению главы государства Владимира Зеленского, именно от нового президента США Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.

Зеленский упрекнул западных лидеров

Глава государства обратил внимание на то, что изначально отдельные страны проводили непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер напомнил о том, что у Штатов и ФРГ была слабая позиция относительно вступления Украины в НАТО.

Более того, они даже проводили переговоры с Кремлем по этому вопросу.

Несмотря на это, что важно понимать, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией.

Отношение НАТО к Украине должно измениться

По словам Владимира Зеленского, он хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине.

И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО поддерживают нас, — подчеркнул глава государства. Поделиться

На этом фоне Зеленский также обратил внимание, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.