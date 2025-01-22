Все будут за. Вступление Украины в НАТО зависит только от одного человека

По убеждению главы государства Владимира Зеленского, именно от нового президента США Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.
Главные тезисы
- Вступление Украины в НАТО напрямую зависит от Дональда Трампа.
- Владимир Зеленский напомнил о несправедливом отношении к Украине со стороны некоторых стран Североатлантического союза.
- Украина рассчитывает получить мощные гарантии безопасности.
Зеленский упрекнул западных лидеров
Глава государства обратил внимание на то, что изначально отдельные страны проводили непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.
Кроме того, украинский лидер напомнил о том, что у Штатов и ФРГ была слабая позиция относительно вступления Украины в НАТО.
Более того, они даже проводили переговоры с Кремлем по этому вопросу.
Несмотря на это, что важно понимать, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией.
Отношение НАТО к Украине должно измениться
По словам Владимира Зеленского, он хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине.
На этом фоне Зеленский также обратил внимание, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.
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