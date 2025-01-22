Все будут за. Вступление Украины в НАТО зависит только от одного человека
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Политика
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Все будут за. Вступление Украины в НАТО зависит только от одного человека

Офис Президента Украины
Зеленский
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По убеждению главы государства Владимира Зеленского, именно от нового президента США Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.

Главные тезисы

  • Вступление Украины в НАТО напрямую зависит от Дональда Трампа.
  • Владимир Зеленский напомнил о несправедливом отношении к Украине со стороны некоторых стран Североатлантического союза.
  • Украина рассчитывает получить мощные гарантии безопасности.

Зеленский упрекнул западных лидеров

Глава государства обратил внимание на то, что изначально отдельные страны проводили непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, украинский лидер напомнил о том, что у Штатов и ФРГ была слабая позиция относительно вступления Украины в НАТО.

Более того, они даже проводили переговоры с Кремлем по этому вопросу.

Несмотря на это, что важно понимать, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией.

Отношение НАТО к Украине должно измениться

По словам Владимира Зеленского, он хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине.

И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО поддерживают нас, — подчеркнул глава государства.

На этом фоне Зеленский также обратил внимание, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

Однако все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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