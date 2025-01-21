Разозлимся и дадим отпор. Орбан заявил о мести Украине
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Политика
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Разозлимся и дадим отпор. Орбан заявил о мести Украине

Орбан
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Источник:  online.ua

Венгерский лидер Виктор Орбан продолжает свирепствовать из-за решения Украины прекратить транзит российского газа Более того, он пригрозил, что Будапешт может отомстить.

Главные тезисы

  • Венгерский политик выступает с циничными обвинениями против Украины и распространяет пророссийские нарративы.
  • Орбан и Фицо пытаются дискредитировать украинское руководство и оправдать прокремлевские взгляды.

Орбан продолжает цинично винить Украину

С новым заявлением по этому поводу премьер-министр Венгрии выступил на пресс-конференции во время визита в Братиславу.

Орбан начал цинично врать, что официальный Киев не только прекратил транзит газа через украинскую территорию, но якобы отказывается от переговоров.

Более того, одиозный политик добавил, что этот шаг представляет угрозу для Венгрии, Словакии и всего региона.

Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов разозлимся и дадим отпор.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

На этом фоне пророссийский политик не забыл напомнить, что не поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

Он цинично врет, что это каким-то образом разрушит экономику Венгрии и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.

Фицо также продолжает продвигать пророссийские нарративы

Недавно словацкий лидер Роберт Фицо начал критиковать Украину и назвал ее ненадежным партнером.

Кроме того, он соврал, что глава государства Владимир Зеленский ездит по Европе, "попрошайничает" и "шантажирует других".

На этом пропутинский политик не остановился и добавил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергоносителей.

Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к чертям. Это типичные украинцы, — пожаловался Фицо.

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