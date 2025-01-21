Будете покупать у России. Трюдо публично пригрозил Трампу
Категория
Экономика
Дата публикации

Будете покупать у России. Трюдо публично пригрозил Трампу

Трюдо
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Канадский лидер Джастин Трюдо призвал нового президента США Дональда Трампа не вводить обещанные тарифы на товары из Канады, поскольку Оттава будет зеркально отвечать на все решения против нее.

Главные тезисы

  • Трюдо не желает начинать торговую войну со Штатами.
  • Премьер-министр Канады напомнил, что его страна является надежным партнером.
  • Трамп создает Службу внешних доходов.

Трюдо пытается остановить Трампа

Как отметил премьер-министр Канады, ему и его команде известно о планах нового президента США касательно введения тарифов и решение администрации Трампа проанализировать двусторонние торговые отношения.

Президент Трамп сказал, что хочет открыть золотой век для Соединенных Штатов. Это потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежных и доступных источников энергии — больше всего… У Канады есть все эти ресурсы.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады

Более того, Трюдо публично пригрозил, что США будут покупать "у России, Китая или Венесуэлы", если отношения с Канадой окончательно испортятся.

Он напомнил, что именно его страна является безопасным и надежным партнером в нестабильном мире.

Конечно, если Трамп решит ввести тарифы против Канады, Канада ответит. На столе — все варианты, — подчеркнул политик.

Трамп создаст Службу по сбору доходов от пошлин

По словам нового американского лидера, он намерен создать Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных пошлин, которые он пообещал ввести.

Дональд Трамп жалуется на то, что Штаты "слишком долго полагались на налогообложение великого народа с помощью Службы внутренних доходов (IRS)".

Благодаря мягким и жалко слабым торговым сделкам американская экономика обеспечивала рост и процветание мира, облагая при этом себя налогами. Пора это изменить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

По словам Трампа, Штаты начнут взимать плату с тех, кто зарабатывает на них деньги с помощью торговли, и “они начнут платить, наконец, свою справедливую долю".

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