Будете покупать у России. Трюдо публично пригрозил Трампу

Канадский лидер Джастин Трюдо призвал нового президента США Дональда Трампа не вводить обещанные тарифы на товары из Канады, поскольку Оттава будет зеркально отвечать на все решения против нее.

Трюдо пытается остановить Трампа

Как отметил премьер-министр Канады, ему и его команде известно о планах нового президента США касательно введения тарифов и решение администрации Трампа проанализировать двусторонние торговые отношения.

Президент Трамп сказал, что хочет открыть золотой век для Соединенных Штатов. Это потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежных и доступных источников энергии — больше всего… У Канады есть все эти ресурсы. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Более того, Трюдо публично пригрозил, что США будут покупать "у России, Китая или Венесуэлы", если отношения с Канадой окончательно испортятся.

Он напомнил, что именно его страна является безопасным и надежным партнером в нестабильном мире.

Конечно, если Трамп решит ввести тарифы против Канады, Канада ответит. На столе — все варианты, — подчеркнул политик. Поделиться

Трамп создаст Службу по сбору доходов от пошлин

По словам нового американского лидера, он намерен создать Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных пошлин, которые он пообещал ввести.

Дональд Трамп жалуется на то, что Штаты "слишком долго полагались на налогообложение великого народа с помощью Службы внутренних доходов (IRS)".

Благодаря мягким и жалко слабым торговым сделкам американская экономика обеспечивала рост и процветание мира, облагая при этом себя налогами. Пора это изменить. Дональд Трамп Президент США

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По словам Трампа, Штаты начнут взимать плату с тех, кто зарабатывает на них деньги с помощью торговли, и “они начнут платить, наконец, свою справедливую долю".