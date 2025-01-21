Будете покупать у России. Трюдо публично пригрозил Трампу

Канадский лидер Джастин Трюдо призвал нового президента США Дональда Трампа не вводить обещанные тарифы на товары из Канады, поскольку Оттава будет зеркально отвечать на все решения против нее.
Главные тезисы
- Трюдо не желает начинать торговую войну со Штатами.
- Премьер-министр Канады напомнил, что его страна является надежным партнером.
- Трамп создает Службу внешних доходов.
Трюдо пытается остановить Трампа
Как отметил премьер-министр Канады, ему и его команде известно о планах нового президента США касательно введения тарифов и решение администрации Трампа проанализировать двусторонние торговые отношения.
Более того, Трюдо публично пригрозил, что США будут покупать "у России, Китая или Венесуэлы", если отношения с Канадой окончательно испортятся.
Он напомнил, что именно его страна является безопасным и надежным партнером в нестабильном мире.
Трамп создаст Службу по сбору доходов от пошлин
По словам нового американского лидера, он намерен создать Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных пошлин, которые он пообещал ввести.
Дональд Трамп жалуется на то, что Штаты "слишком долго полагались на налогообложение великого народа с помощью Службы внутренних доходов (IRS)".
По словам Трампа, Штаты начнут взимать плату с тех, кто зарабатывает на них деньги с помощью торговли, и “они начнут платить, наконец, свою справедливую долю".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-