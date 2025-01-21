Будете купувати в Росії. Трюдо публічно пригрозив Трампу

Канадський лідер Джастін Трюдо закликав нового президента США Дональда Трампа не запроваджувати обіцяні тарифи на товари з Канади, оскільки Оттава буде дзеркально відповідати на всі рішення проти неї.
Головні тези:
- Трюдо не хоче розпочинати торговельну війну зі Штатами.
- Премʼєр-міністр Канади нагадав, що його країна є надійним партнером.
- Трамп створює Службу зовнішніх доходів.
Трюдо намагається зупинити Трампа
Як зазначив премʼєр-міністр Канади, йому та його команді відомо про плани нового президента США щодо запровадження тарифів і рішення адміністрації Трампа проаналізувати двосторонні торговельні відносини.
Ба більше, Трюдо публічно пригрозив, що США будуть купувати "у Росії, Китаю чи Венесуели", якщо відносини з Канадою остаточно зіпсуються.
Він нагадав про те, що саме його країна є безпечним і надійним партнером у нестабільному світі.
Трамп створить службу для збору доходів від мит
За словами нового американського лідера, він має намір створити Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.
Дональд Трамп скаржиться на те, Штати "надто довго покладалися на оподаткування великого народу за допомогою Служби внутрішніх доходів (IRS)".
За словами Трампа, Штати почнуть стягувати плату з тих, хто заробляє на них гроші за допомогою торгівлі, і “вони почнуть платити, нарешті, свою справедливу частку".
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