Будете купувати в Росії. Трюдо публічно пригрозив Трампу

Канадський лідер Джастін Трюдо закликав нового президента США Дональда Трампа не запроваджувати обіцяні тарифи на товари з Канади, оскільки Оттава буде дзеркально відповідати на всі рішення проти неї.

Трюдо намагається зупинити Трампа

Як зазначив премʼєр-міністр Канади, йому та його команді відомо про плани нового президента США щодо запровадження тарифів і рішення адміністрації Трампа проаналізувати двосторонні торговельні відносини.

Президент Трамп сказав, що хоче відкрити золотий вік для Сполучених Штатів. Це потребуватиме більше сталі та алюмінію, більше критично важливих мінералів, більше надійних та доступних джерел енергії — більше всього… Канада має всі ці ресурси. Джастін Трюдо Премʼєр-міністр Канади

Ба більше, Трюдо публічно пригрозив, що США будуть купувати "у Росії, Китаю чи Венесуели", якщо відносини з Канадою остаточно зіпсуються.

Він нагадав про те, що саме його країна є безпечним і надійним партнером у нестабільному світі.

Звісно, якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, Канада відповість. На столі — всі варіанти, — підкреслив політик. Поширити

Трамп створить службу для збору доходів від мит

За словами нового американського лідера, він має намір створити Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Дональд Трамп скаржиться на те, Штати "надто довго покладалися на оподаткування великого народу за допомогою Служби внутрішніх доходів (IRS)".

Завдяки м'яким і жалюгідно слабким торговельним угодам американська економіка забезпечувала зростання і процвітання світу, обкладаючи при цьому себе податками. Настав час це змінити. Дональд Трамп Президент США

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За словами Трампа, Штати почнуть стягувати плату з тих, хто заробляє на них гроші за допомогою торгівлі, і “вони почнуть платити, нарешті, свою справедливу частку".