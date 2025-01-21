Країна-агресорка Росія завершила 2024 рік із рекордним дефіцитом бюджету, який сягнув 3,5 трлн рублів.
Головні тези:
- Нафтогазові доходи РФ зросли, але не досягли очікуваного рівня, що збільшило дефіцит бюджету.
- Боротьба з дефіцитом передбачає збільшення податків, що може вплинути на підвищення цін, а також погіршити життя росіян.
- За останні роки сукупний дефіцит бюджету Росії досяг 10 трлн рублів.
Проблеми РФ на економічному фронті загострюються
Що важливо розуміти, країна-агресорка третій рік поспіль завершує з дефіцитом бюджету.
Цього разу йдеться про майже 3,5 трлн рублів (близько 35 млрд доларів США).
Аналітики звертають увагу на те, що це рекордний показник за весь період повномасштабної війни Росії проти України.
Окрім того, наголошується, що наприкінці року витрати ворожого Мінфіну перевищили план на 800 млрд рублів.
Цього разу вони сягнули 40,2 трлн рублів — варто зазначити, що це на чверть більше, ніж у 2023 році.
Що саме добиває російську економіку
За словами економістів, до таких наслідків призвела прискорена інфляція наприкінці року, що дала можливість збільшити ненафтогазові доходи бюджету до 25,6 трлн рублів — на 26% більше, ніж роком раніше.
Що важливо розуміти, завдяки бюджетному правилу ці кошти були спрямовані на покриття витрат.
Протягом останніх років сукупний дефіцит бюджету Росії досяг 10 трлн рублів.
Окрім того, наголошується, що відносно ВВП показник знизився до 1,7% проти 2,1% і 1,9% у попередні роки.
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