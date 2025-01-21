Страна-агрессорка Россия завершила 2024 год с рекордным дефицитом бюджета, который достиг 3,5 трлн рублей.

Проблемы РФ на экономическом фронте обостряются

Что важно понимать, страна-агрессорка третий год завершает с дефицитом бюджета.

На этот раз речь идет почти о 3,5 трлн рублей (около 35 млрд долларов США).

Аналитики обращают внимание на то, что это рекордный показатель за весь период полномасштабной войны России против Украины.

Минфин РФ надеется уменьшить дыру в бюджете за счет повышения налогов, что всегда влечет повышение цен. То есть снова платить за захватнические амбиции кремлевского диктатора придется простым россиянам, — отмечает Центр противодействия дезинформации. Поделиться

Кроме того, указано, что в конце года расходы вражеского Минфина превысили план на 800 млрд. рублей.

На этот раз они достигли 40,2 трлн рублей — стоит отметить, что это на четверть больше, чем в 2023 году.

Что именно добивает российскую экономику

По словам экономистов, к таким последствиям привела ускоренная инфляция в конце года, позволившая увеличить ненефтегазовые доходы бюджета до 25,6 трлн рублей — на 26% больше, чем годом ранее.

Что важно понимать, благодаря бюджетному правилу эти средства были направлены на покрытие расходов.

Нефтегазовые доходы также выросли на 26%, до 11,1 трлн рублей, но не достигли ожидаемого уровня, что и увеличило дефицит на 200 миллиардов рублей — до 3,5 трлн рублей. Поделиться

В последние годы совокупный дефицит бюджета России достиг 10 трлн рублей.