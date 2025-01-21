Бюджет России побил новый антирекорд — что происходит
Категория
Экономика
Дата публикации

Бюджет России побил новый антирекорд — что происходит

Кремль
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Источник:  online.ua

Страна-агрессорка Россия завершила 2024 год с рекордным дефицитом бюджета, который достиг 3,5 трлн рублей.

Главные тезисы

  • Нефтегазовые доходы РФ выросли, но не достигли ожидаемого уровня, что увеличило дефицит бюджета.
  • Борьба с дефицитом подразумевает увеличение налогов, что может повлиять на повышение цен, а также ухудшить жизнь россиян.
  • За последние годы совокупный дефицит бюджета России достиг 10 трлн. рублей.

Проблемы РФ на экономическом фронте обостряются

Что важно понимать, страна-агрессорка третий год завершает с дефицитом бюджета.

На этот раз речь идет почти о 3,5 трлн рублей (около 35 млрд долларов США).

Аналитики обращают внимание на то, что это рекордный показатель за весь период полномасштабной войны России против Украины.

Минфин РФ надеется уменьшить дыру в бюджете за счет повышения налогов, что всегда влечет повышение цен. То есть снова платить за захватнические амбиции кремлевского диктатора придется простым россиянам, — отмечает Центр противодействия дезинформации.

Кроме того, указано, что в конце года расходы вражеского Минфина превысили план на 800 млрд. рублей.

На этот раз они достигли 40,2 трлн рублей — стоит отметить, что это на четверть больше, чем в 2023 году.

Что именно добивает российскую экономику

По словам экономистов, к таким последствиям привела ускоренная инфляция в конце года, позволившая увеличить ненефтегазовые доходы бюджета до 25,6 трлн рублей — на 26% больше, чем годом ранее.

Что важно понимать, благодаря бюджетному правилу эти средства были направлены на покрытие расходов.

Нефтегазовые доходы также выросли на 26%, до 11,1 трлн рублей, но не достигли ожидаемого уровня, что и увеличило дефицит на 200 миллиардов рублей — до 3,5 трлн рублей.

В последние годы совокупный дефицит бюджета России достиг 10 трлн рублей.

Кроме того, известно, что по отношению к ВВП показатель снизился до 1,7% против 2,1% и 1,9% в предыдущие годы.

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