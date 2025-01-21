Страна-агрессорка Россия завершила 2024 год с рекордным дефицитом бюджета, который достиг 3,5 трлн рублей.
Главные тезисы
- Нефтегазовые доходы РФ выросли, но не достигли ожидаемого уровня, что увеличило дефицит бюджета.
- Борьба с дефицитом подразумевает увеличение налогов, что может повлиять на повышение цен, а также ухудшить жизнь россиян.
- За последние годы совокупный дефицит бюджета России достиг 10 трлн. рублей.
Проблемы РФ на экономическом фронте обостряются
Что важно понимать, страна-агрессорка третий год завершает с дефицитом бюджета.
На этот раз речь идет почти о 3,5 трлн рублей (около 35 млрд долларов США).
Аналитики обращают внимание на то, что это рекордный показатель за весь период полномасштабной войны России против Украины.
Кроме того, указано, что в конце года расходы вражеского Минфина превысили план на 800 млрд. рублей.
На этот раз они достигли 40,2 трлн рублей — стоит отметить, что это на четверть больше, чем в 2023 году.
Что именно добивает российскую экономику
По словам экономистов, к таким последствиям привела ускоренная инфляция в конце года, позволившая увеличить ненефтегазовые доходы бюджета до 25,6 трлн рублей — на 26% больше, чем годом ранее.
Что важно понимать, благодаря бюджетному правилу эти средства были направлены на покрытие расходов.
В последние годы совокупный дефицит бюджета России достиг 10 трлн рублей.
Кроме того, известно, что по отношению к ВВП показатель снизился до 1,7% против 2,1% и 1,9% в предыдущие годы.
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