Трамп заблокировал внешнюю помощь США. Касается ли это Украины

21 января стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке программ внешней помощи. Центр противодействия дезинформации отмечает, что решение нового главы Белого дома не касается Украины.

Трамп не отменял помощь для Украины

Команда ЦПД обратила внимание на то, что в сети распространяются сообщения, будто новый президент США Дональд Трамп своим указом на 90 дней приостановил всю международную помощь США, в том числе и военную помощь Украине.

Это не соответствует действительности. На самом деле Указ Трампа касается международной помощи в рамках "Программ развития", касающихся деятельности агентств ООН, миротворческих инициатив, программ поддержки беженцев и т.д., — отмечает Центр противодействия дезинформации. Поделиться

Что важно понимать, Украина получает помощь от Штатов в рамках программ:

Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Foreign Military Financing (FMF).

Как отмечает команда ЦПД, новый указ Дональда Трамп не распространяется на эти программы.

Трамп выступил с новым заявлением о войне РФ против Украины

Сразу после возвращения в Белый дом новый президент США подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет заключить договоренность о завершении войны.

Дональд Трамп рассчитывает, что российский диктатор Владимир Путин также придет в себя и согласится на мирные переговоры.

Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он (Путин — ред.) хочет заключить соглашение. Он не может быть в восторге от того, что у него не все так хорошо. Дональд Трамп Президент США

По словам лидера республиканцев, Путин собственноручно разрушает Россию, продолжая вести захватническую войну против Украины.