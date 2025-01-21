Трамп заблокировал внешнюю помощь США. Касается ли это Украины
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Трамп заблокировал внешнюю помощь США. Касается ли это Украины

ЦПД
Трамп
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21 января стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке программ внешней помощи. Центр противодействия дезинформации отмечает, что решение нового главы Белого дома не касается Украины.

Главные тезисы

  • Украина продолжает получать помощь в рамках программ Presidential Drawdown, Ukraine Security Assistance Initiative и Foreign Military Financing.
  • Дональд Трамп заявил, что Путин собственноручно разрушает Россию.

Трамп не отменял помощь для Украины

Команда ЦПД обратила внимание на то, что в сети распространяются сообщения, будто новый президент США Дональд Трамп своим указом на 90 дней приостановил всю международную помощь США, в том числе и военную помощь Украине.

Это не соответствует действительности. На самом деле Указ Трампа касается международной помощи в рамках "Программ развития", касающихся деятельности агентств ООН, миротворческих инициатив, программ поддержки беженцев и т.д., — отмечает Центр противодействия дезинформации.

Что важно понимать, Украина получает помощь от Штатов в рамках программ:

  1. Presidential Drawdown (PDA),

  2. Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)

  3. Foreign Military Financing (FMF).

Как отмечает команда ЦПД, новый указ Дональда Трамп не распространяется на эти программы.

Трамп выступил с новым заявлением о войне РФ против Украины

Сразу после возвращения в Белый дом новый президент США подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет заключить договоренность о завершении войны.

Дональд Трамп рассчитывает, что российский диктатор Владимир Путин также придет в себя и согласится на мирные переговоры.

Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он (Путин — ред.) хочет заключить соглашение. Он не может быть в восторге от того, что у него не все так хорошо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам лидера республиканцев, Путин собственноручно разрушает Россию, продолжая вести захватническую войну против Украины.

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