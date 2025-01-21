Трамп заблокировал внешнюю помощь США. Касается ли это Украины

21 января стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке программ внешней помощи. Центр противодействия дезинформации отмечает, что решение нового главы Белого дома не касается Украины.
Главные тезисы
- Украина продолжает получать помощь в рамках программ Presidential Drawdown, Ukraine Security Assistance Initiative и Foreign Military Financing.
- Дональд Трамп заявил, что Путин собственноручно разрушает Россию.
Трамп не отменял помощь для Украины
Команда ЦПД обратила внимание на то, что в сети распространяются сообщения, будто новый президент США Дональд Трамп своим указом на 90 дней приостановил всю международную помощь США, в том числе и военную помощь Украине.
Что важно понимать, Украина получает помощь от Штатов в рамках программ:
Presidential Drawdown (PDA),
Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)
Foreign Military Financing (FMF).
Как отмечает команда ЦПД, новый указ Дональда Трамп не распространяется на эти программы.
Трамп выступил с новым заявлением о войне РФ против Украины
Сразу после возвращения в Белый дом новый президент США подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет заключить договоренность о завершении войны.
Дональд Трамп рассчитывает, что российский диктатор Владимир Путин также придет в себя и согласится на мирные переговоры.
По словам лидера республиканцев, Путин собственноручно разрушает Россию, продолжая вести захватническую войну против Украины.
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