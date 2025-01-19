Мирное соглашение Трампа касательно остановки войны приобрело очертания

Согласно данным издания The New York Times, предварительные контуры предстоящего мирного соглашения нового президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины уже определены.

Что известно о намерениях Трампа

В окружении Джо Байдена и Дональда Трампа часто говорят о том, что пока выгнать Россию со всех оккупированных территорий Украины не удастся.

Вполне возможно, что ее войска останутся на примерно 20 процентах оккупированной территории.

В команде республиканца предполагают, что это будет происходить в рамках перемирия, подобного остановившему Корейскую войну 1953 года.

Теперь главная цель — сделать все так, чтобы Путин не воспользовался прекращением боевых действий, чтобы перевооружиться, набрать и научить новые силы и начать новое вторжение.

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, исключительно членство в НАТО удержит Россию от нового нападения.

Каким может быть мирное соглашение Трампа

Согласно данным журналистов, прекращение огня может быть обеспечено европейскими миротворческими силами.

Ключевым моментом будет то, захочет ли Трамп сохранить за США их центральную роль, заключающуюся в предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по российской территории. Поделиться

Сам новый президент США много раз заявлял, что война РФ против Украины — это проблема Европы, а не Штатов.

По мнению Джейка Салливана, для Трампа крайне важно сделать то, что ненавидят многие члены его партии: продолжить военную поддержку.

Хорошее соглашение для Америки означает, что нам нужен рычаг, — сказал он. Поделиться

Что важно понимать, Кремль хочет гораздо большего соглашения, в котором США выведут свои вооружения и войска из Европы, однако Трамп пока не комментировал эти требования.