Сложная задача. Какую хитрую тактику Зеленский использует в отношении Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский много раз имел возможность жестко ответить на скандальные заявления нового президента США Дональда Трампа, однако ни разу этого не сделал, поскольку осознавал важность хороших отношений с республиканцем и его командой для возвращения мира в Украину.

Зеленский пытается наладить отношения с Трампом

На это обратил внимание Александр Краев из аналитического центра Prism.

По его убеждению, украинский лидер — сознательно или бессознательно — начал копировать манеры Дональда Трампа, например, используя ненормативную лексику.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что Владимир Зеленский был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах, написав:

Я ценю его приверженность и его подход "мир через силу" в международных делах. Поделиться

Кроме того, президент Украины также сделал "широкий жест", когда заявил, что именно Трамп мог быть первым западным лидером, который прилетел бы в Украину на самолете после окончания войны.

Это был бы настоящий символ, — подчеркнул он. Поделиться

Зеленский верит, что Трамп сможет закончить войну

Эксперт обращает внимание на то, что главе государства удалось внушить украинцам мысль о том, что новый президент США может вернуть "справедливый мир" в 2025 году.

По мнению Краева, это создает риск появления "ложных надежд", ведь сегодня главное — остановить российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский, как и Трамп, прекрасно осознают, что это очень сложная задача.

На этом фоне украинский лидер продолжает осторожничать в своих высказываниях о Дональде Трампе.

Я думаю, что (Трамп) — человек сильный и непредсказуемый, — заявил Зеленский недавно. Поделиться

По мнению экспертов, это также часть хитрой тактики президента Украины.