Складне завдання. Яку хитру тактику Зеленський використовує щодо Трампа

Український лідер Володимир Зеленський багато разів мав можливість жорстко відповісти на скандальні заяви нового президента США Дональда Трампа, однак жодного разу цього не зробив, адже усвідомлював важливість хороших відносин з республіканцем і його командою заради повернення миру в Україну.
Головні тези:
- Зеленський використовує хитру тактику для налагодження відносин з Трампом.
- Глава держави вважає, що новий президент США дійсно може повернути миру в Україну.
- Проте і Зеленський, і Трамп усвідомлюють, що це вкрай складне завдання.
Зеленський намагається налагодити відносини з Трампом
На це звернув увагу Олександр Краєв з аналітичного центру Prism.
На його переконання, український лідер - свідомо чи несвідомо - почав копіювати манери Дональда Трампа, до прикладу, використовуючи ненормативну лексику.
Не можна також проігнорувати той факт, що Володимир Зеленський був одним із перших, хто привітав Трампа з перемогою на виборах, написавши:
Окрім того, президент України також зробив "широкий жест", коли заявив, що саме Трамп міг би бути першим західним лідером, який прилетів би в Україну на літаку після закінчення війни.
Зеленський вірить, що Трамп зможе закінчити війну
Експерт звертає увагу на те, що главі державі вдалося вселити українцям думку про те, що новий президент США може повернути "справедливий мир" у 2025 році.
На переконання Краєва, це створює ризик появи "помилкових надій”, адже сьогодні головне - зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Зеленський, як і Трамп, чудово усвідомлюють, що це вкрай складне завдання.
На цьому тлі український лідер продовжує бути обережним у своїх висловлюваннях про Дональда Трампа.
На переконання експертів, це також частина хитрої тактики президента України.
Будучи обережним, він ніколи не дозволяв собі глузувань на адресу мільярдера, хоча, як актор і гуморист, міг собі це дозволити.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-