Складне завдання. Яку хитру тактику Зеленський використовує щодо Трампа

Український лідер Володимир Зеленський багато разів мав можливість жорстко відповісти на скандальні заяви нового президента США Дональда Трампа, однак жодного разу цього не зробив, адже усвідомлював важливість хороших відносин з республіканцем і його командою заради повернення миру в Україну.

Зеленський намагається налагодити відносини з Трампом

На це звернув увагу Олександр Краєв з аналітичного центру Prism.

На його переконання, український лідер - свідомо чи несвідомо - почав копіювати манери Дональда Трампа, до прикладу, використовуючи ненормативну лексику.

Не можна також проігнорувати той факт, що Володимир Зеленський був одним із перших, хто привітав Трампа з перемогою на виборах, написавши:

"Я ціную його прихильність і його підхід "мир через силу" в міжнародних справах". Поширити

Окрім того, президент України також зробив "широкий жест", коли заявив, що саме Трамп міг би бути першим західним лідером, який прилетів би в Україну на літаку після закінчення війни.

Це був би справжній символ, - наголосив він. Поширити

Зеленський вірить, що Трамп зможе закінчити війну

Експерт звертає увагу на те, що главі державі вдалося вселити українцям думку про те, що новий президент США може повернути "справедливий мир" у 2025 році.

На переконання Краєва, це створює ризик появи "помилкових надій”, адже сьогодні головне - зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський, як і Трамп, чудово усвідомлюють, що це вкрай складне завдання.

На цьому тлі український лідер продовжує бути обережним у своїх висловлюваннях про Дональда Трампа.

Я думаю, що (Трамп) - людина сильна і непередбачувана, - заявив Зеленський нещодавно. Поширити

На переконання експертів, це також частина хитрої тактики президента України.