Час настав. Орбан обурив світ новою вимогою щодо Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Час настав. Орбан обурив світ новою вимогою щодо Росії

Орбан
Джерело:  Telex

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Євросоюзу скасувати санкції проти країни-агресорки РФ і налагодити відносини з офіційною Москвою.

Головні тези:

  • Орбан бреше, що мир був ключовою темою головування Угорщини в ЄС.
  • Угорський лідер знову розкритикував Європу за підтримку України.
  • Поплічник Путіна розпалює суперечку навколо антиросійських санкцій.

Орбан продовжує тиснути на ЄС

Поплічник Путіна почав стверджувати, що під час 6-місячного головування Угорщини в Євросоюзі найбільшою метою було зробити мир "ключовою темою".

Ба більше, угорський лідер цинічно додав, що у цьому питанні "було досягнуто значного прогресу", адже сьогодні "всі говорять про мир".

Настав час викинути санкції у вікно і встановити з Росією відносини, вільні від санкцій, — безсоромно вимагає Віктор Орбан.

Він також додав, що на це нібито знадобиться час, однак в ЄС настане "протверезіння", а поки що вони перебувають у "стадії запою".

До слова, наразі європейські лідери намагаються розробити стратегію, яка захистить продовження антиросійських санкцій від вето Угорщини.

Орбан знову зводить наклеп на Україну

За словами поплічника Путіна, для досягнення цілей економічної політики Угорщини вкрай важливим є саме мир

А тоді доведеться зайнятися Україною, на яку ми зараз дивимося тільки крізь окуляри війни.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Проросійський політик почав цинічно брехати, що Україна становить серйозну економічну загрозу для Європи.

На цьому тлі він пригрозив, що введе серйозні захисні заходи, щоб, до прикладу, не завдати шкоди угорській і польській сільськогосподарським економікам.

Ми говоримо про країну, яка не може стояти на ногах, а без західних грошей вона сьогодні не країна, — безсоромно заявив Віктор Орбан.

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