Время пришло. Орбан возмутил мир новым требованием касательно России
Категория
Экономика
Дата публикации

Время пришло. Орбан возмутил мир новым требованием касательно России

Орбан
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Источник:  Telex

Премьер Венгрии Виктор Орбан требует от Евросоюза отменить санкции против страны-агрессорки РФ и наладить отношения с официальной Москвой.

Главные тезисы

  • Орбан лжет, что мир был ключевой темой председательства Венгрии в ЕС.
  • Венгерский лидер снова подверг критике Европу за поддержку Украины.
  • Приспешник Путина разжигает спор вокруг антироссийских санкций.

Орбан продолжает давить на ЕС

Приспешник Путина начал утверждать, что во время 6-месячного председательства Венгрии в Евросоюзе наибольшей целью было сделать мир "ключевой темой".

Более того, венгерский лидер цинично добавил, что в этом вопросе "был достигнут значительный прогресс", ведь сегодня "все говорят о мире".

Пора выбросить санкции в окно и установить с Россией отношения, свободные от санкций, — требует Виктор Орбан.

Он также добавил, что на это якобы понадобится время, однако в ЕС наступит "отрезвление", а пока они находятся в "стадии запоя".

К слову, европейские лидеры пытаются разработать стратегию, которая защитит продление антироссийских санкций от вето Венгрии.

Орбан снова клеветает на Украину

По словам приспешника Путина, для достижения целей экономической политики Венгрии крайне важен именно мир.

А тогда придется заняться Украиной, на которую мы сейчас смотрим только сквозь очки войны.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Пророссийский политик начал цинично врать, что Украина представляет серьезную экономическую угрозу для Европы.

На этом фоне он пригрозил, что введет серьезные защитные меры, чтобы, к примеру, не нанести ущерб венгерской и польской сельскохозяйственным экономикам.

Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах, а без западных денег она сегодня не страна, — цинично заявил Виктор Орбан.

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